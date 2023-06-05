5 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

5 4 года назад (1969) родился АРЫН Берик Сакбайулы - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству; постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, преподаватель арабского языка и литературы, казахского языка и литературы (1994); Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр юриспруденции (2007).

Трудовая деятельность: референт, атташе Министерства иностранных дел РК (1994-1996); атташе, третий, второй, первый секретарь посольства РК в Королевстве Саудовская Аравия (1996-2001); начальник отдела Министерства иностранных дел РК (2001-2002); советник посольства Министерства иностранных дел РК в Арабской Республике Египет (2002-2006); главный инспектор Центра внешней политики администрации Президента РК (2006-2007); заведующий отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества (200-2009); заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2009-2011); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Арабской Республике Египет (с 2011 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Марокко по совместительству (04. 2012-12.2012); заместитель председателя Исполнительного совета Исламской организации по образованию, науке и культуре (2012-2013); постоянный представитель РК при Африканском союзе (с 2013 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Алжирской Народной Демократической Республике, Тунисской Республике по совместительству (2015-2016); вице-министр по делам религий и гражданского общества РК (2016-2018); вице-министр информации и общественного развития РК (2018-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

5 2 год а назад (1971) родился АБИЛОВ Берик Ракатович - прокурор Костанайской области.

Родился в г. Жаркенте Талдыкорганской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, правоведение.

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры г. Талды-Кургана (1993); последовательно занимал должности старшего следователя прокуратуры г. Талдыкоргана, следователя по особо важным делам прокуратуры г. Алматы, старшего следователя по особо важным делам, заместителя начальника, начальника отдела главного управления государственного следственного управления Республики Казахстан по г. Алматы, старшего следователя, заместителя начальника следственного отделения милиции при Ауэзовском районном управлении внутренних дел г. Алматы, начальника следственного отдела Бостандыкского районного управления внутренних дел г. Алматы, прокурора, старшего прокурора отдела прокуратуры г. Алматы, старшего прокурора управления прокуратуры г. Алматы, начальника следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Алматы, по Западно-Казахстанской области, заместителя начальника, начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Мангистауской области, начальника управления, заместителя начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан; первый заместитель прокурора г. Нур-Султана (2018-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

5 1 год назад (1972) родился МЕЛЬНИЧЕНКО Юрий Васильевич - казахстанский борец греко-римского стиля, тренер, двукратный чемпион Азии (1996, 1997), двукратный чемпион мира (1994, 1997), чемпион Олимпийских игр (1996).

Родился в г. Джалал-Абад (Кыргызская ССР). Окончил Казахскую академию спорта и туризма, тренер-преподаватель (2002).

Трудовой стаж: инструктор по спорту ПСК «Даулет» (1993-1994); спортсмен-инструктор штатной национальной команды Республики Казахстан по греко-римской борьбе (с 1994); тренер национальной сборной Республики Казахстан (с 2002).

7-кратный чемпион Казахстана; 3-кратный чемпион Азии (1995, 1996, 1997); чемпион Азиатских игр (Хиросима, 1994); серебряный призер чемпионата мира (Прага, 1995; Афины, 1999); чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг (Атланта, 1996); чемпион мира (1994, 1997); чемпион мира среди молодежи (1990, 1991); чемпион РК по греко-римской борьбе (1994, 1995); чемпион II Восточноазиатских игр (1997); чемпион II Центральноазиатских игр (1997).

Воспитал серебряного призера XXVIII Олимпийских игр Цурцумиа Георгия. ҚР Еңбек сiңiрген қайраткерi (2004). Награжден орденом «Парасат» (1996).