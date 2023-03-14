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    492 млрд тенге планируют направить на реализацию Концепции молодежной политики

    14 Марта 2023, 15:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На реализацию Концепции государственной молодежной политики на 2023-2029 годы планируют направить 492,1 млрд тенге. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Средства, предусмотренные из республиканского и местного бюджетов на реализацию проекта, составят 492,1 миллиард тенге, в том числе: республиканского бюджета - 385,6 млрд тенге, местного бюджета - 106,5 млрд тенге. Концепция согласована с государственными органами и Администрацией Президента», - сообщил в ходе заседания Правительства Дархан Кыдырали.

    В рамках Концепции, как проинформировал министр, будет внедрен Индекс развития молодежи для объективной оценки реализуемых мер.

    «Будет проведена трансформация научно-исследовательского центра «Молодежь» в Единый республиканский научно-методический институт. В результате 90% молодых людей будут проинформированы о мерах государственной поддержки», - сказал глава МИОР.

    «Продолжится реализация комплекса мер по поддержке талантливой молодежи, в том числе различных грантовых проектов («Тәуелсіздік ұрпақтары», Государственная молодежная премия «Дарын»). В городах Астана, Алматы и Шымкент планируется создание креативных кластеров. Увеличится грантовое финансирование проектов, направленных на развитие молодежных и волонтерских инициатив», - сообщил глава ведомства.

    По информации Д. Кыдырали, в результате количество талантливой молодежи, задействованной в культурно-творческой деятельности, увеличится с 500 тысяч до 1,1 млн человек и ежегодно будет предоставляться 1000 грантов на исследования молодых ученых.

    Ранее сообщалось, что Правительство поддержало проект Концепции молодежной политики. Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил приступить к реализации данного документа в ближайшее время.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Общество Молодежь МИОР
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