Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    486 граждан Узбекистана отбывают наказание в казахстанских тюрьмах

    9 Февраля 2023, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев сообщил, что в учреждениях лишения свободы Казахстана отбывают наказание 486 граждан Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в учреждениях лишения свободы Казахстана отбывают наказание 486 граждан Узбекистана. В Узбекистане 20 граждан Казахстана отбывают наказание в виде лишения свободы. В большинстве случаев те, кто отбывает наказание в другой стране, не знают языка, местных обычаев. Общение с людьми осложняется тем, что они находятся в другой среде. Находясь вдали от родных и близких такому человеку сложно приспособиться к обществу. Общение с семьей, встречи с близкими несомненно окажут положительное влияние на осужденного», - сказал на пленарном заседании Сената Асет Чиндалиев во время рассмотрения закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания».

    Ранее сообщалось, что Сенат Парламента ратифицировал договор с Узбекистаном о передаче осужденных.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура Сенат Узбекистан Заключенные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Через пункты пропуска на границе с Узбекистаном разрешили перемещаться только грузовикам
    Глава Минторговли РК сообщил о препонах для экспорта яблок в Узбекистан
    Казахстанских воинов-интернационалистов поздравили ветераны Узбекистана
    Два пункта пропуска на границе с Узбекистаном временно закрыты на реконструкцию
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    4 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    5 Почти 33 млрд тенге получили поликлиники Карагандинской области
    Новости партнеров