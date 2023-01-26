47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала января на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны за приставание в общественных местах к административной ответственности привлечены 196 граждан, из них 47 нелегальных таксистов. Об этом рассказал начальник управления административной полиции департамента полиции на транспорте Даулет Молдаханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По его словам, в ходе рейда сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Астаны был выявлен факт назойливого приставания в общественных местах.

«При проверке транспортными полицейскими задержан 29-летний житель столицы, который в терминале аэропорта назойливо приставал к прибывающим пассажирам, предлагая услуги частного извоза. Мужчина также игнорировал неоднократное предупреждение и при доставлении в комнату полиции начал убегать и оказал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции», - отметил Молдаханов.

В отношении правонарушителя составлены два административных протокола по части первой статьи 449 КоАП РК «Приставание в общественных местах» и по части первой статьи 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа» и материал по неповиновению направлен в суд.

Транспортная полиция напоминает, что за первое административное правонарушение за приставание в общественных местах влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17 250 тенге). За неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа, совершенное впервые влечет штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге) либо административный арест на срок до пятнадцати суток.



