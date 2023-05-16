47 млрд тенге изъяли из пенсионных накоплений досрочно казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пенсионные активы ЕНПФ с начала года увеличились на 1 трлн тенге или 7,2%. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные активы ЕНПФ на конец апреля составили 15,7 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1 трлн тенге или 7,2%. Объем инвестиционного дохода с начала года составил 482 млрд тенге, пенсионных взносов – 664 млрд тенге, пенсионных выплат – порядка 82 млрд тенге, досрочных изъятий – 47 млрд тенге», - сказал замглавы Нацбанка Виталий Тутушкин на заседании Правительства.

Спикер также проинформировал о том, что золотовалютные резервы Национального банка по итогам апреля увеличились на 1,5 млрд долларов США до 37,6 млрд долларов США в связи с повышением цен на золото и увеличением средств на счетах Правительства.

«Активы Нацфонда в апреле увеличились на 0,5% до 58,7 млрд долларов США вследствие роста стоимости портфеля акций. Для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 393 млрд тенге в апреле продано активов Нацфонда на 600 млн долларов США или 271 млрд в тенговом эквиваленте. Суммарные поступления в фонд за прошлый месяц составили 292 млрд тенге», - добавил Виталий Тутушкин.



