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    46 должностных лиц наказали по представлению Антикора

    19 Октября 2022, 21:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 46 должностных лиц наказали по представлению Антикора. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Атырауской области Нурлан Жахин на встрече с коллективом осужденного полицейского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента Агентства по противодействию коррупции РК.

    Так, Антикоррупционной службой было внесено представление в Управление полиции города Атырау по уголовному делу по факту вымогательства взятки за непривлечение к административной ответственности должностным лицом отделения ювенальной полиции отдела местной полицейской службы.

    По результатам рассмотрения представления непосредственные руководители Управления полиции города Атырау ввиду отсутствия контроля за деятельностью подчиненного привлечены к дисциплинарной ответственности. Так, и.о. начальника местной полицейской службы был предупрежден о неполном служебном соответствии занимаемой должности, а и.о начальника отделения ювенальной полиции – старший инспектор понижен в должности до участкового.

    Всего за 9 месяцев т.г. внесено 42 представления. Большинство из них направлены в акиматы и их структурные подразделения (19), органы внутренних дел (17) и прочие госструктуры (6).

    За истекший период текущего года по внесенным представлениям к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 46 лиц, трое из них уволены.

    Наряду с дисциплинарной ответственностью должностных лиц, в рамках представлений, антикоррупционной службой вносятся рекомендации по устранению коррупционных рисков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область Борьба с коррупцией Атырау
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