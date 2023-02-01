4500 бизнес-проектов получат господдержку в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинская область в рейтинге регионов по легкости ведения бизнеса вошла в пятерку лучших в стране. Для благоприятного климата вводятся новые инструменты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутреней политики.

К примеру, в этом году заработает геоинформационный портал, о чем давно просили предприниматели. Это сделает прозрачным процесс выдачи земельных участков и снизит коррупционные риски.

Аким области Ермаганбет Булекпаев на встрече с предпринимателями обсудил, что еще мешает развитию бизнеса в регионе.

«В секторе малого и среднего бизнеса обеспечено работой свыше 40 % всего занятого населения области. В прошлом году более 5 тысяч компаний воспользовались мерами господдержки. Большим подспорьем для бизнеса стала инициированная нами Региональная программа развития предпринимательства «Кәсіпкер». Учитывая ее востребованность, в этом году планируем увеличить кредитный портфель в три раза. Наша задача – профинансировать порядка 4,5 тысяч проектов бизнеса, которые в перспективе станут точками роста экономики», – отметил глава региона.

Подробнее о создании геопортала рассказал руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Рустам Байжанов.

По его словам, после запуска платформы оформление земельных участков станет проще и быстрее. Для автоматизации услуги сделана интеграция с единым государственным кадастром недвижимости и порталом электронного правительства.

Предприниматели внесли свои предложения по удобству цифрового инструмента.

На встрече также обсудили имеющиеся проблемы. Предприниматели просят изменить формирование тарифов на электроэнергию. Кроме того, говорили о нехватке рабочих кадров, необходимости контроля за использованием грантовых средств. Поднимались вопросы развития туризма, корректировки ПСД строительных работ.

«Все ваши вопросы возьму на контроль. По подготовке кадров и развитию туризма проведем отдельные совещания. В формате экспертного совета будем встречаться регулярно», – сказал Ермаганбет Булекпаев.





Фото: gov.kz