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    450 лиц с инвалидностью трудоустроились в Нур-Султане

    21 Июля 2022, 13:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За текущий период 2022 года создано 7 специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью. Эти рабочие места оборудованы с учетом индивидуальных особенностей лиц с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя столичного управления занятости и социальной защиты Ерлан Джусупов отметил, что особое внимание уделяется трудоустройству лиц с ограниченными возможностями. С начала этого года в Центры занятости населения обратились 454 гражданина с инвалидностью. Из них трудоустроено 450 человек.

    «За текущий период 2022 года создано 7 специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью. Эти рабочие места оборудованы с учетом индивидуальных потребностей лиц с инвалидностью. До конца года акиматом города Нур-Султан планируется охватить отдельными мерами занятости около 22 тыс. человек, в том числе трудоустроить на постоянные рабочие места, также направить на общественные работы и социальные рабочие места», - сказал на брифинге Ерлан Джусупов.

    Спикер также отметил, что в этом году в два раза повысилась сумма государственного гранта на реализацию бизнес-идей с 200 до 400 МРП. Эта сумма на сегодня составляет 1 млн 225 тыс. тенге. В этом году планируется предоставить 350 грантов.

    Ранее сообщалось, что до конца года в Нур-Султане планируется создать 28 тыс. рабочих мест, в том числе 17 тыс. постоянных, 11 тыс. временных.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Занятость Общество Трудоустройство
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