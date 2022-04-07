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    441 млрд тенге предусмотрено на повышение боеготовности силовых структур

    7 Апреля 2022, 16:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О предусмотренных средствах на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по ЧС рассказала вице-министр финансов РК Татьяна Савельева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках уточнения бюджета на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур дополнительно предусмотрено 441 млрд тенге», - сказала Татьяна Савельева на презентации законопроектов с поправками в законы «О республиканском бюджете на 2022-2024» и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы.

    В частности, на устранение последствий январских событий и выплату компенсации будут направлены средства на общую сумму 4,1 млрд тенге.

    «Данные расходы будут направлены на ремонт и восстановление пострадавшей техники, зданий. В настоящее время семьям погибших сотрудников уже выплачены необходимые пособия и компенсация. Кроме того, материальная и жилищная помощь оказывается регионами», - отметила вице-министр.

    По ее словам, на дальнейшее укрепление силовых структур предусмотрено 437 млрд тенге, в том числе на увеличение оплаты труда и численности силовых органов 92 млрд тенге.

    «Оплата труда в среднем увеличена от 20 до 40% для сотрудников и военнослужащих спецподразделений всех силовых органов. Также планируется увеличение численности спецподразделений МВД, Нацгвардии и Минобороны с оснащением специальными транспортными средствами. На пополнение материально-технической базы выделяется 91 млрд тенге. В том числе на парк военно-транспортной авиации 15,5 млрд тенге. Принятые меры способствуют повышению уровня общественной безопасности, оперативному реагированию на кризисные ситуации и в целом повышению престижа силовых органов», - заключила вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Армия Минфин РК МВД РК КНБ МЧС Бюджет
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