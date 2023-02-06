Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    41 человек вылетит в Турцию из Казахстана для оказания помощи - МЧС

    6 Февраля 2023, 21:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ибрагим Кульшимбаев сообщил, что сотрудники ведомства, а также медицинские работники вылетят в Турцию для оказания помощи жителям после мощных землетрясений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ибрагим Кульшимбаев в эфире телеканала Jibek Joly рассказал о помощи, которую готов оказать Казахстан Турции.

    «Сегодня рано утром в Турецкой Республике произошла серия землетрясений в центральных регионах. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан готов оказать помощь. Спасатели Министерства по ЧС сейчас проводят погрузку в самолет. Вылетаем из Алматы со спасателями республиканского оперативного спасательного отряда. Многие из них имеют международный класс спасателей, а также вылетают медицинские работники. В количестве 41 человека вылетаем в Турецкую Республику», - сообщил Ибрагим Кульшимбаев.«С собой мы берем специальное оборудование, технику в виде аварийно-спасательных автомобилей, также медицинское оборудование, пневмо-модульные палатки, гидравлические спасательные инструменты. С нами также вылетают специальные кинологические расчеты министерства - служебные собаки», - проинформировал первый вице-министр по ЧС.

    Он уточнил, что сообщит о ходе оказания помощи в ближайшее время по прибытию в Турцию.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

    Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли 1014 человек, 5 385 получили ранения. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии.

    Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Происшествия Турция МЧС ДЧС Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти 4 человек в Турции
    В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя
    В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
    Двухгодовалого малыша и троих взрослых спасли из снежного заноса в Атырауской области
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров