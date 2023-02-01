Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 458.69 eur/kzt 501.3

    rub/kzt 6.52 cny/kzt 68.04
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    41,3 млрд тенге направят на ремонт автодорог в Актюбинской области

    1 Февраля 2023, 19:24

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области планируется отремонтировать и построить в этом году около 770 километров автодорог. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В этом году объем финансирования, по сравнению с прошлым годом, был увеличен почти в два раза - до 41,3 млрд тенге. Ожидается, что в результате принятых мер по итогам года доля дорог местного значения в нормативном состоянии будет доведена до 78%.

    «Перед нами стоит большая задача по заблаговременной подготовке строительных материалов. Мы не должны допустить повторения ситуации прошлого года, когда из-за нехватки битума темпы работ замедлились», - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.

    Идет активная работа по созданию запасов щебня, песчано-гравийной смеси и битума. Аким поручил уполномоченным органам держать подготовительные работы на строгом контроле, обеспечить высокое качество строительных материалов с привлечением РГП «Национальный центр качества дорожных активов», обеспечить завершение процедур государственных закупок до начала строительного сезона.

    После совещания Ералы Тугжанов в ходе рабочего объезда ознакомился с ситуацией на крупнейшем битумном хранилище области - ТОО «Лимб 2». Всего на битумных складах области - более 11 тысяч тонн битума. Работы по закупу и ввозу данного строительного материала продолжаются. В целом, на этот год потребуется 88,3 тысячи тонн битума. Кроме того, продолжается реализация поставленной акимом области задачи по наращиванию мощностей битумных хранилищ.

    Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 550 км жамбылских дорог отремонтируют в 2023 году
    Популярное
    1 Водители пытаются легализовать автомобили-конструкторы в Алматы
    2 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
    3 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе
    4 Криштиану Роналду забил первый гол за новый клуб после ЧМ-2022
    5 Зернодробильный аппарат подарил Президент сельскому жителю в Жамбылской области
    Новости партнеров