41,3 млрд тенге направят на ремонт автодорог в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области планируется отремонтировать и построить в этом году около 770 километров автодорог. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В этом году объем финансирования, по сравнению с прошлым годом, был увеличен почти в два раза - до 41,3 млрд тенге. Ожидается, что в результате принятых мер по итогам года доля дорог местного значения в нормативном состоянии будет доведена до 78%.

«Перед нами стоит большая задача по заблаговременной подготовке строительных материалов. Мы не должны допустить повторения ситуации прошлого года, когда из-за нехватки битума темпы работ замедлились», - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.

Идет активная работа по созданию запасов щебня, песчано-гравийной смеси и битума. Аким поручил уполномоченным органам держать подготовительные работы на строгом контроле, обеспечить высокое качество строительных материалов с привлечением РГП «Национальный центр качества дорожных активов», обеспечить завершение процедур государственных закупок до начала строительного сезона.

После совещания Ералы Тугжанов в ходе рабочего объезда ознакомился с ситуацией на крупнейшем битумном хранилище области - ТОО «Лимб 2». Всего на битумных складах области - более 11 тысяч тонн битума. Работы по закупу и ввозу данного строительного материала продолжаются. В целом, на этот год потребуется 88,3 тысячи тонн битума. Кроме того, продолжается реализация поставленной акимом области задачи по наращиванию мощностей битумных хранилищ.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

