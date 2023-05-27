40 крокодилов разорвали пожилого фермера в Камбодже

ПНОМ ПЕН. КАЗИНФОРМ - Фермер, выращивающий крокодилов в северной Камбодже, был растерзан примерно 40 рептилиями после того, как упал в их вольер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Погибший по имени Луан Нам пытался вытащить одного из крокодилов, откладывающих яйца, из клетки, когда тот схватил его палку и втянул внутрь вольера, сообщила полиция.

«Другие крокодилы набросились на него и терзали, пока он не умер», — рассказал агентству AFP начальник местной полиции Мей Саври.

Инцидент произошел недалеко от города Сием Рип в пятницу.

Тело 72-летнего фермера было покрыто следами укусов, а одна из рук отсутствовала.

Он был президентом местной ассоциации фермеров, выращивающих крокодилов.

Это не первый подобный случай в юго-восточной азиатской стране. В 2019 году двухлетняя девочка была съедена крокодилами на аналогичной ферме в районе, который находится недалеко от всемирно известного храма Ангкор-Ват.

В Камбодже крокодилов разводят ради яиц, кожи и мяса.



