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    40 крокодилов разорвали пожилого фермера в Камбодже

    27 Мая 2023, 11:16

    ПНОМ ПЕН. КАЗИНФОРМ - Фермер, выращивающий крокодилов в северной Камбодже, был растерзан примерно 40 рептилиями после того, как упал в их вольер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Погибший по имени Луан Нам пытался вытащить одного из крокодилов, откладывающих яйца, из клетки, когда тот схватил его палку и втянул внутрь вольера, сообщила полиция.

    «Другие крокодилы набросились на него и терзали, пока он не умер», — рассказал агентству AFP начальник местной полиции Мей Саври.

    Инцидент произошел недалеко от города Сием Рип в пятницу.

    Тело 72-летнего фермера было покрыто следами укусов, а одна из рук отсутствовала.

    Он был президентом местной ассоциации фермеров, выращивающих крокодилов.

    Это не первый подобный случай в юго-восточной азиатской стране. В 2019 году двухлетняя девочка была съедена крокодилами на аналогичной ферме в районе, который находится недалеко от всемирно известного храма Ангкор-Ват.

    В Камбодже крокодилов разводят ради яиц, кожи и мяса.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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