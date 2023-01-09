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    40 человек погибли в дорожной аварии в Сенегале

    9 Января 2023, 09:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Сенегала ввел трехдневный траур после столкновения двух автобусов, унесшего жизни 40 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    В Сенегале 40 человек погибли и 87 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в воскресенье, 8 января. Президент этой западноафриканской страны Маки Саль в Twitter выразил соболезнования погибшим, пожелал выздоровления раненым и объявил в Сенегале трехдневный траур с 9 января.

    По данным властей, на трассе N1 столкнулись два автобуса, перевозившие примерно по 70 пассажиров. Инцидент произошел из-за того, что у одного из автобусов лопнула шина, в результате его вынесло на встречную полосу.

    Агентство AFP указывает, что автомобильные аварии являются в Сенегале распространенной проблемой – как из-за плохого состояния дорог, так и из-за неудовлетворительного состояния автомобилей у населения.


    Фото: dw.com
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