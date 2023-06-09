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    4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав

    9 Июня 2023, 16:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» одному миллиону человек будет доступна первичная медико-санитарная помощь. Об этом заявил вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одному миллиону человек в рамках 655 объектов будет доступна первичная медико-санитарная помощь, а в рамках 32 клиник – четыре миллиона человек будет обеспечена специализированной и высоко-специализированной медицинской помощью», - сказал Жандос Буркитбаев.

    По его словам, НАО «Turar Healthcare» разработана типовая проектно-сметная документация для трех видов объектов (МП, ФАП, ВА) по 5 регионам (Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Туркестанская области) с учетом особенностей климатических и сейсмических зон территорий для повторного применения в регионах.

    Получены положительные заключения РГП «Госэкспертиза» по проектам Акмолинской и Западно-Казахстанской областей, по остальным регионам прогнозный срок получения заключений экспертизы - до 20 июня текущего года.

    По данным ведомства, по разработанной НАО «Turar Healthcare» ПСД планируется привязка проектов АО «КазНИИСА». В текущем году подлежат привязке 184 объектов ПМСП (в 2024 году - 314). На сегодня акиматами осуществляется сбор исходных данных для привязки проектов. Акиматами выделено 654 земельных участков (на 2023 год – 309 (100 %), на 2024 год – 345 (99,7 %).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение
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