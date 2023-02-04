4 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

114 лет назад (1909-1998) родился ТАЖИБАЕВ Абдильда - казахский поэт и драматург, народный писатель Казахской ССР.

Родился в г. Кызылорде. Воспитывался в детском интернате для детей-сирот в Кызылорде. Учился в семилетней школе в г. Шымкенте. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби), высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького.

Трудовая деятельность: разносчик почты, корректор газеты «Еңбекші қазақ» (ныне - «Егемен Қазақстан») (1926-1928); заместитель редактора Карсакпайской газеты «За медь», заместитель редактора газеты «Лениншіл жас» (ныне - «Жас алаш») (1932-1934); секретарь правления писателей Казахской ССР (1934-1939); председатель правления Союза писателей Казахской ССР (1939-1943); заведующий отделом жамбыловедения Института языка и литературы АН Казахской ССР (1945-1948); главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1958-1960); секретарь правления Союза писателей Казахстана, старший научный сотрудник, заведующий отделом театрального и изобразительного искусства института литературы и искусства академии наук Казахской ССР (1960-1984).

Абдильда Тажибаев многие годы плодотворно работал в жанрах поэзии, драматургии, литературоведения, своим творчеством активно участвовал в становлении казахской литературы, в котором отразились и пути развития, ее победы и поражения, ее восхождение и обновление. В грозные годы войны в лирике появились новые мотивы, новые грани гражданственности. Большим событием казахской лирики был его сборник «Острова», ставший этапным не только в творчестве поэта.

По сценарию Абдильды Тажибаева (в соавторстве со сценаристом и драматургом Николаем Погодиным) был снят художественный фильм «Жамбыл». Многие произведения поэта-драматурга переведены на языки народов стран СНГ и зарубежных стран. Перевел на казахский язык произведения Александра Пушкина, Александра Островского, Генриха Гейне и другие.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.

50 лет назад (1973) родился БИКЕБАЕВ Айдын Жолшиевич - председатель Республиканской коллегии адвокатов.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, юриспруденция (1996); аспирантуру Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1998).

Трудовая деятельность: преподаватель средней школы Кегенской области (1990-1991); юрист по правовому обеспечению деятельности ликвид. комиссии Акционерного банка «КРАМДС Банк» (1996-1997); юрисконсульт отдела правого обеспечения инвестиционных программ Юридического департамента ОАО «Казкоммерцбанк» (03.1997-09.1997); юрисконсульт второй категории юридического департамента ОАО «Казкоммерцбанк» (09.1997-11.1997); юрисконсульт второй категории сектора обеспечения кредитных операций и торгового финансирования Алматинского филиала ТОО «Имашев и партнеры» (1997-1998); ведущий юрист сектора обеспечения инвестиционных проектов Алматинского филиала ТОО «Имашев и партнеры» (02.1998-11.1998); начальник отдела недвижимости и банкинга Алматинского филиала ТОО «Имашев и партнеры» (1998); заместитель начальника юридического управления ТОО «Агроцентр» (1998-1999); заместитель директора по юридическим вопросам ТОО «Агроцентр» (03.1999-10.1999); директор ТОО «Саят, Жолшы, Дархан и Бадо» (1999-2002); управляющий партнер УАК «Саят Жолшы и Пратнеры» (2002-2007); член Совета директоров АО «Страховая Компания «НОМАД Иншуранс» (2006-2007); исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК (03.2007-04.2007); заместитель председателя Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК (04.2007-12.2007); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (2007-2008); заместитель директора ТОО «Институт частного права» (03.2008-10.2008); директор ТОО «Институт частного права» (2008-2009); член Алматинской городской коллегии адвокатов (2009-2016, с 2017 года); сеньор-лектор Высшей школы права «Әділет» Каспийского общественного университета (КОУ) (2015-2016); управляющий директор по работе с проблемной задолженностью дочернего банка АО «Сбербанк России» (2016-2017); заместитель председателя правления по работе с проблемной задолженностью - член правления дочернего банка АО «Сбербанк России» (03.2017-07.2017); управляющий партнер/старший партнер адвокатской конторы «Саят Жолши и Партнеры» (с 2018 года); председатель Квалификационной комиссии при Высшем судебном совете Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.

44 года назад (1979) родился СЕКСЕМБАЕВ Марат Исламханович - ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Родился в г. Аркалык Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А Букетова, юрист (2000).

Трудовая деятельность: прокуратура Советского района г. Караганды (2000-2002); старший прокурор Генпрокуратуры РК (2002-2003); заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК (2003-2004); начальник отдела, начальник управления Генпрокуратуры РК (2004-2009); директор департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции РК (2009-2010); председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК (2010-2011); начальник департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства финансовой полиции (2011-2013); руководитель аппарата Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2014); заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК (2014-2015); начальник первого департамента Генеральной прокуратуры РК (2015-2017); прокурор Карагандинской области (2017-2021); руководитель аппарата Генерального прокурора РК (2021-2022).

На занимаемой должности - с ноября 2022 года.

Награжден медалью «За верность делу» III степени.

42 года назад (1981) родился КАЗИЕВ Максат Бейсенбекович - первый заместитель главного военного прокурора.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2002).

Трудовая деятельность: специалист Жамбылского районного суда Алматинской области (2003-2005); дознаватель отделения дознания Жамбылского районного отдела главного управления внутренних дел Алматинской области (2005-2006); помощник прокурора Жамбылского района Алматинской области (2006-2008); помощник прокурора района «Алматы» г. Астана (2008-2009); прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры г. Астаны (2009-2010); прокурор, старший прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания департамента Генеральной прокуратуры РК (2010-2012); заместитель Акмолинского транспортного прокурора (2012-2013); старший прокурор управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генеральной прокуратуры РК (2013-2014); заместитель руководителя департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2016); прокурор г. Костанай (2016-2019); заместитель прокурора Костанайской области (2019-2021); первый заместитель прокурора Кызылординской области (2021-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.

58 лет назад (1965) родилась КАЛТАЕВА Ляззат Молдабековна - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родилась в г. Кызылорде. Окончила Всесоюзный заочный институт искусств, графика и станковая живопись (1983); Казахский педагогический институт имени Абая, преподаватель черчения и рисования (1991); Учебный центр «Арман» при КИМЭП, специалист по сделкам по ценным бумагам (1997); Каспийский общественный университет, юрист (2009).

Трудовая деятельность: секретарь Фрунзенского районного общества инвалидов Алматы (1987-1991); специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «ДАЭКО» Алматы (1997-2000); специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Данекер» Алматы (1998-2001); специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Казахстан-Аудит» Алматы (1998-2001); председатель ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» (2001-2022); председатель объединения юридических лиц «Ассоциация организаций инвалидов г. Алматы» (с 2006 года); депутат маслихата г. Алматы (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2022 года.



