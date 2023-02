4 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниямиотмечается ежегодно по инициативе Международного союза по борьбе с раком (International Union Against Cancer, UICC) и при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Цель мероприятий, проводимых во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, - привлечь внимание общественности к сложившейся онкологической ситуации, напомнить о том, сколь опасны раковые заболевания.

Международный день человеческого братства

Новая дата в календаре международных и всемирных дней ООН появилась в декабре 2020 года. Отмечать Международный день человеческого братства решили 4 февраля, потому что в этот день в 2019 году папа римский Франциск и верховный имам аль-Азхара шейх Ахмад ат-Тайиб подписали в Абу-Даби документ, озаглавленный «Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни». В этой декларации подчеркивалась важность развития культуры диалога и взаимного сотрудничества между людьми, исповедующими разные религии, и осуждалось использование террористами религии для обоснования своих действий.

Международный день запрета пыток

Празднуется в годовщину Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, вступившей в силу 4 февраля 1984 года. На данный момент конвенцию ратифицировали 145 государств мира.

СОБЫТИЯ

В 1854 году на реке Малая Алматинка возле развалин древнего поселения Алматы было заложено военное укрепление Заилийское, позже переименованное в Верное. В 1867 году Верное переименовывается в город Верный, в 1921 году город Верный был переименован в Алма-Ату. С 1993 года город называется Алматы.

В 1972 году в г. Аркалыке был создан Торгайский областной историко-краеведческий музей (современный областной музей истории Степного края). Первая экспозиция была открыта в канун празднования 100-летия легендарного казахского батыра Амангелды Иманова 28 июля 1973 года.

В 1992 году во французском городе Тур фильм «Месть» казахского режиссера Ермека Шынарбаева получил первую премию на международном кинофестивале. Фильм Сергея Азимова «Хроника Мертвого моря» получил вторую премию.

В 1992 году был принят Протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Народной Республикой Бангладеш.

Народная Республика Бангладеш - государство в Южной Азии, омываемое водами Бенгальского залива Индийского океана. На западе, севере и востоке граничит с Индией, на юго-востоке - с Бирмой (Мьянма). Площадь - 148 460 тыс. км2. Столица - г. Дакка. Государственный язык - бенгальский. Денежная единица - така. Главой государства является президент, избираемый парламентом на 5 лет (с возможностью одного переизбрания). Его полномочия в основном представительские.

В 1993 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Мальта.

Мальта - государство на Мальтийском архипелаге, лежащем в центральной части Средиземного моря между Сицилией и Северной Африкой. Территория - 315,6 км² (состоит из островов Мальта (246 кв. км), Гоцо (67 кв. км) и Комино (2,6 кв. км), разделенных глубокими проливами). Столица - г. Валлетта. Официальный язык - мальтийский, английский. Денежная единица - евро. Глава государства - Президент, назначаемый резолюцией Палаты представителей на 5 лет.

В 1993 году было создано первое совместное предприятие в нефтегазовой отрасли республики - казахстанско-турецкое предприятие «Казахтуркмунай».

ТОО «Казахтуркмунай» ведет производственную деятельность на трех лицензионных блоках. В Актюбинской области на блоке IIA (месторождение Лактыбай) и на месторождении Каратобе Южное (лицензия - МГ-307) продолжается промышленная добыча. В Мангистауской области на блоке IV производится промышленная разработка четырех месторождений (Западный Елемес, Восточное Сазтобе, Юго-Восточное Сазтобе, Северо-Восточное Сазтобе).

В 2010 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби стал первым отечественным вузом, успешно прошедшим национальную аккредитацию. Итоги подведены аккредитационным центром Министерства образования и науки РК, который впервые проводил ее по международной модели.

В 2011 году в Берлине на международной выставке «World Money Fair» памятной серебряной монете Национального банка РК «Аттила» номиналом 100 тенге из серии «Великие полководцы» присуждена награда «Лучшая монета года» в номинации «Лучшая монета по исторической теме». Коллекционная монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 гр., диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof».

В 2011 году в Париже Республика Казахстан присоединилась к Хартии по борьбе против рака. Хартия создаст предпосылки для налаживания обмена опытом между странами по лечению тяжелых случаев раковых заболеваний, разработки программы ранней диагностики и новых методов лечения, а также для подготовки молодых кадров на уровне мировых стандартов.

В 2016 году в Астане состоялась официальная церемония вручения АО «ҚазТрансГаз Аймақ» сертификата Европейского фонда управления качеством (European Foundation for Quality Management, EFQM) «Признанное совершенство» 4 уровня.

Предприятие внесено в Реестр признанных европейских организаций, в числе которых значатся всемирно известные компании BMW, BOSCH, Coca-Cola.

В 2018 году казахстанские легкоатлеты заняли первое место в командном зачете чемпионата Азии в помещении, который проходил в столице Исламской Республики Иран - Тегеране. На счету наших спортсменов наибольшее количество золотых медалей - 7. Всего в активе казахстанских легкоатлетов 12 наград (7 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая медали).

В 2019 году Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан вошел в ТОП мозговых центров мира. Рейтинг составляется в рамках программы «Аналитические центры и гражданское общество» под руководством профессора Джеймса МакГана и считается наиболее авторитетным мировым рейтингом «мозговых центров».

КИСИ стал единственным казахстанским «мозговым центром», вошедшим в основной рейтинг «Global Go To Think Tank Index Report» Пенсильванского университета, подтвердив свой ведущий статус.

В 2020 году впервые официально была переведена на казахский язык книга «Гарри Поттер и философский камень» с названием «Хәрри Поттер мен пәлсапа тас». «Гарри Поттер и философский камень» перевели Динара Мазен, Саят Мухамедияр и Наркез Берикказы. Ответственный редактор проекта - Назгуль Кожабек.

Эксклюзивные права на издание на казахском языке книг о вселенной Гарри Поттера, придуманной британской писательницей Джоан Роулинг, принадлежит издательству Steppe&WORLD Publishing.

В 2021 году в штаб-квартире ЮНЕСКО генеральному директору Организации Одрэ Азуле были переданы сборники произведений Абая на 6 официальных языках ООН, переведенные ОФ «Национальное бюро переводов».

Одрэ Азуле сообщила, что с интересом ознакомилась со статьей Касым-Жомарта Токаева «Абай - духовный реформатор» и была впечатлена мудростью и масштабностью мыслей поэта, просветителя и гуманиста, которые сохраняют свою актуальность и по сей день. Также гендиректор отметила значительный вклад Абая в развитие казахской культуры и литературы, ставшими частью общего наследия человечества. Благодаря труду переводчиков, Абай стал ближе и понятнее иностранному читателю и «заговорил» на многих языках мира.

В 2022 году студенты Казахского национального женского педагогического университета создали биотопливо из растительного масла, которое остается после готовки пищи. Биотопливо безвредно для окружающей среды и является эффективным, дешевым, безопасным и в то же время удобным при транспортировке продуктом.

Разработка молодых ученых Назерке Халел и Мунисы Сайдиганиевой получила призовое место на международной конференции.