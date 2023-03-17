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    4 авто со штрафами на 3 млн тенге выявили в Атырау

    17 Марта 2023, 18:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За день сотрудниками Центра оперативного управления выявлено четыре автомобиля с неоплаченными штрафами на сумму около 3 млн тенге, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Поисковой системой «Қорғау Сергек» был выявлен автомобиль ВАЗ-2199 с 27 штрафами на сумму 1 207 500 тенге. Кроме того, сотрудниками патрульной полиции остановлены автомобили Chevrolet с 37 штрафами на сумму 931 500 тенге, ВАЗ-2114 с 12 штрафами на сумму 255 234 тенге и ВАЗ-2110 с 36 штрафами на сумму 528 162 тенге.

    На владельцев авто оставлены административные протоколы. В соответствии со статьей 785 КоАП РК, автомобили водворены на спецстоянку.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область Транспорт Видео МВД РК
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