4 авто со штрафами на 3 млн тенге выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За день сотрудниками Центра оперативного управления выявлено четыре автомобиля с неоплаченными штрафами на сумму около 3 млн тенге, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Поисковой системой «Қорғау Сергек» был выявлен автомобиль ВАЗ-2199 с 27 штрафами на сумму 1 207 500 тенге. Кроме того, сотрудниками патрульной полиции остановлены автомобили Chevrolet с 37 штрафами на сумму 931 500 тенге, ВАЗ-2114 с 12 штрафами на сумму 255 234 тенге и ВАЗ-2110 с 36 штрафами на сумму 528 162 тенге.

На владельцев авто оставлены административные протоколы. В соответствии со статьей 785 КоАП РК, автомобили водворены на спецстоянку.



