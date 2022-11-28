39% актюбинцев занимаются спортом

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –С каждым годов в Актюбинской области растет число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. На сегодня охват населения спортом составил 39,08 %. Об этом говорили на совещании по развитию спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

По данным управления физкультуры и спорта на сегодня более 370 тысяч человек систематически занимаются спортом. Аким области Ералы Тугжанов поставил перед профильным управлением задачу по увеличению охвата до 50% к 2025 году.

На сегодня в регионе находится около 2 тысяч спортивных объектов. В этом году введены в эксплуатацию ФОК в районах и ультрасовременный центр настольного тенниса в Актобе. До конца года будет завершено строительство 8 спортивных объектов в 5 районах области, еще 23 объекта будут сданы в 2023 году. В том числе, специализированный ФОК для людей с ограниченными возможностями.

Среди особо значимых достижений актюбинцев - первые в истории 4 лицензии на Сурдолимпийские игры, также впервые за 23 года сборная области по дзюдо стала победительницей чемпионата РК в командном зачете, а ФК «Актобе» - впервые за 7 лет серебряным призером чемпионата РК. В целом, по олимпийским видам спорта в этом году чемпионами Казахстана стали 18 актюбинцев, 19 - серебряными призерами, 36 удостоились бронзовых медалей. Всего завоевано 187 медалей различного достоинства. По неолимпийским видам спорта завоевано 739 медалей различного достоинства, 20 из них - медали чемпионата мира.

По итогам встречи аким области поручил привлекать к решению проблем этой сферы, строительству объектов, а также развитию массового спорта крупные компании, действующие в регионе.

«Имеется потребность в 60 объектах. В этой связи необходимо разработать Дорожную карту по решению актуальных вопросов этой сферы. Не нужно привязывать все к инфраструктурным проблемам. Спорт можно развивать и без объектов. Нужно усилить подготовку к Олимпиаде 2024 года. Я готов поддерживать спортсменов, но от вас нужна отдача, нужны результаты», - заключил Тугжанов.



