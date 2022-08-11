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    • 38 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

    11 Августа 2022 09:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 августа лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 25 026 человек (–24 692+ и 334 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 242 пациента, на амбулаторном уровне – 24 692 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 38 пациентов,

    в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов,

    на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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