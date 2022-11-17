38 объектов первичной медико-санитарной помощи построят в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 38 объектов ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) будут построены в селах Акмолинской области в рамках пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках рабочего визита в Акмолинскую область министр здравоохранения РК Ажар Гиният посетила несколько медицинских объектов, а также провела встречу с населением.

«Медицинскую помощь на селе в стране оказывают 5 тысяч 397 медицинских организаций, в Акмолинской области – 543. Вместе с тем, износ этих организаций по республике составляет 52,6%, по области – 69,7%.», - сказала, выступая перед жителями региона, А. Гиният.

По словам спикера, для обеспечения доступности медицинской помощи в труднодоступных сельских населенных пунктах используются передвижные медицинские комплексы.

Так, в Акмолинской области функционируют 11 таких комплексов, которые в 2022 году охватили 255 населенных пунктов, медицинским осмотром охвачены около 57 тысяч человек, из них у 2 тысячи человек выявили заболевания, что составляет 3,4% от обследованных жителей села.

«В соответствии с поручением Главы государства Министерством здравоохранения разработан пилотный проект «Модернизация сельского здравоохранения». Совместно с акиматами регионов начата подготовительная работа по строительству 655 объектов ПМСП. В селах Акмолинской области запланировано строительство 38 объектов ПМСП (14 врачебных амбулаторий, 21 фельдшерско-акушерский пункт, три медицинских пункта)», - пояснила министр.

Это 16 объектов в Целиноградском районе, четыре объекта в Шортандинском районе, три объекта в Аккольском и Буландынском районах, по два в Есильском и Зерендинском районах, по одному – в Атбасарском, Жаркаинском, Аршалынском, Астраханском, Биржан сал, Ерейментауском, Жаксынском и Егиндыкольском районах.

Также в рамках пилотного проекта по республике планируется открытие и реконструкция 32-х многопрофильных районных центральных больниц, в том числе дооснащение двух больниц в Акмолинской области. Это многопрофильные межрайонные больницы в Атбасарском и Буландинском районах. В больницах будут открыты инсультные и кардиологические отделения, ЧКВ-центры, отделения реанимации и интенсивной терапии, отделения малоинвазивной хирургии, травматологии и реабилитации.

Предусмотрено оснащение больниц современным медицинским оборудованием (КТ, МРТ, ангиограф, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое, реанимационное оборудование, для медреабилитации) и проведение капитальных ремонтных работ.

Как добавила спикер, целью пилотного проекта является сокращение дисбаланса между здравоохранением села и города.



