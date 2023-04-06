38-летний житель Экибастуза спас двух человек

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Двух человек спас 38-летний житель Экибастуза, передает МИА «Казинформ».

Павел Баранов ехал по улице Лихачёва и заметил пожар. Он сразу остановил машину и бросился на помощь с тем, что подвернулось под руку: огонь бушевал в доме с окнами, забранными решёткой. Других людей, которые могли бы прийти на помощь, рядом не было, и Павел сам отжал решётку монтировкой и вытащил девятимесячного ребёнка, а потом его мать.

На заводе «Проммашкомплект», который входит в кластер «Railways Systems KZ», где Павел трудится заместителем начальника участка подготовительного производства, героя за его поступок решили наградить премией.

«Мы гордимся тем, что у нас работает такой парень. Не каждый в такой ситуации сможет дважды войти в огонь и спасти людей, – сказал генеральный директор TOO «Railways Systems KZ» Роман Павлингер. – У нас тяжёлое производство, которое требует много сил и выдержки, и поэтому здесь трудятся особенные люди с крепким характером. Поступок Павла – ещё одно этому доказательство».

«Мы работаем вместе с момента открытия завода, и я знаю, что на Пашу всегда можно положиться, он надёжный человек, а у нас, как на любом производстве, это главное качество, – отметила контролёр станочных и слесарных работ 5-го разряда Марина Хатенова. – Теперь мы знаем, что он ещё и готов рисковать собой, чтобы спасти других. Я думаю, это высшее качество человека и настоящего мужчины, особенно сегодня».

Сам Павел свой поступок не считает из ряда вон выходящим, кинуться на помощь было его первым движением, над которым он не раздумывал.

«Честно говоря, я сначала залез в дом и вытащил ребёнка и женщину, а уже потом позвонил 101, вызвал пожарных, – рассказал П. Баранов. – Через дверь из дома выйти было уже нельзя, горела веранда, поэтому пришлось освобождать окно. Я рад только тому, что успел вовремя. Я не герой, обычный человек. Уверен, что мои друзья, коллеги, которых знаю, поступили бы так же».

По информации пресс-службы ДЧС, причиной пожара стала неисправная электропроводка. Пострадавших госпитализировали, женщина пока в реанимации, жизни ребёнка уже ничего не угрожает.



