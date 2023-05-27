36 спортивных объектов планируют построить в регионах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году в регионах страны планируется построить 36 спортивных объектов. Отметим, что полномочия в части финансирования, ремонтных работ, переоснащения спортивной инфраструктуры в ведении акиматов. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

В Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Карагандинской, Мангистауской областях будут построены по 4 спортивных объекта. По 3 спортивных объекта будут построены в Жамбылской и Улытауской областях, по 2 – в Абайской, Атырауской и Туркестанской областях. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Павлодарской областях будут построены по одному спортивному объекту.

Кроме того, в этом году в рамках реконструкции и модернизации действующих спортивных объектов предусмотрен ремонт 9 объектов спортивной инфраструктуры.

Согласно подготовленной Министерством культуры и спорта Концепции развития физкультуры и спорта РК на 2023-2029 годы, к 2029 году планируется ввести в эксплуатацию 113 новых спортивных объектов. Также планируется реконструкция и модернизация 20 и переоборудование шести спортивных объектов.

«Для увеличения числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, необходимо развитие спортивной инфраструктуры в регионах, особенно в сельской местности. В 7 областях возведены 10 физкультурно-оздоровительных комплексов. До 2029 года планируется строительство 113 новых спортивных объектов. Также мы будем работать совместно с акиматами над строительством малозатратных модульных спортивных площадок», – заявил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.



