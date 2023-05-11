36 крупных проектов планируется реализовать в отрасли машиностроения в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Подводя итоги форума машиностроителей, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов рассказал о том, что в этом году в отрасли планируется реализовать 36 крупных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанское машиностроение продолжает развиваться. В отрасли действуют 3,8 тыс. предприятий, занято 116 тыс. человек. В 2022 году объем выпуска продукции достиг 3,1 трлн тенге, показав 31,5% рост к 2021 году. В том числе этому поспособствовал запуск в 2022 году 25 инвестиционных проектов стоимостью более 230 млрд тенге. Значимыми из них являются завод по производству насосных штанг и муфт ТОО «Everest Techno», завод по производству запорной арматуры ТОО «ПетролВалвз КАЗАХСТАН», завод по производству винтовых насосов и приводов (1-этап) ТОО «ПСМ Казахстан», локализация производства шкафов управления и детекторов газа ТОО «Ханиуэль-АСУ» и другие», - отметил вице-министр индустрии на брифинге в СЦК.

Фото: ortcom.kz

Ильяс Оспанов также отметил, что по итогам 3 месяцев текущего года отрасль является одной из лидирующих в промышленности. Производство выросло на 36%, объем составил 829 млрд тенге.

«Кроме того, в 2023 году в отрасли планируется реализация 36 проектов стоимостью порядка 230 млрд тенге. Наиболее крупными являются такие проекты, как завод по чугунному литью компонентов для грузовых автомобилей ТОО «KamLitKZ», завод по производству башен для ветроэнергетических установок ТОО «Manufacturing-United Energy Qazaqstan», завод по выпуску бытовой техники ТОО «Silk Road Electronics», производство закрытых высоковольтных вакуумных автоматических выключателей ТОО «Bolashak Electric», производство мобильных буровых установок ТОО «Казахстанский завод нефтяного оборудования» и другие», - добавил он.



