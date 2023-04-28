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    350 жилых домов подтопило в трех областях в паводковый период

    28 Апреля 2023, 14:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году по республике из-за резкого повышения температуры и активного снеготаяния подтоплено 350 жилых домов, в основном пострадали жители Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Об этом сообщил министр по ЧС Казахстана Юрий Ильин в ходе отчетной встречи с населением столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    «Основные факторы, влияющие на подтопление жилых домов, - это отсутствие арычно-ливневой системы, несоблюдение норм при строительстве объектов или строительство домов в водоохраной зоне, неготовность гидротехнических сооружений, а также несвоевременный вывоз снега. Тем не менее благодаря своевременной организации оперативных и превентивных мер не было допущено подтопление 155 населенных пунктов в 7-ми регионах страны, в том числе и столицы», - сообщил Юрий Ильин сегодня на встрече с населением.

    К примеру, в городе Астана коммунальными службами проведена своевременная очистка арычной системы, вывезено порядка 4-х миллионов кубов снега, организованы обследования бассейна реки Есиль, поэтапно проводится реконструкция малых рек Акбулак и Сарыбулак.

    Для защиты населения от паводковых угроз в этом году завершается реализация дорожной карты, министр обратил внимание местных исполнительных органов на обеспечение качественного выполнения мероприятий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Происшествия Паводок МЧС
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