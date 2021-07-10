35 молочно-товарных ферм и 2 мясокомбината запустят в РК в этом году - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поделился планами по повышению доли местного содержания в регулируемых закупках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам I квартала т.г. местное содержание в регулируемых закупках доведено до 55%. До конца года будет реализовано 45 проектов на сумму 131 млрд тенге с созданием 4,5 тыс. рабочих мест, а также заключено 70 долгосрочных договоров и оффтейк контрактов на сумму 100 млрд тенге. В рамках мер по повышению продовольственной безопасности страны Правительством реализуется Комплексный план по насыщению внутреннего рынка отечественной продовольственной продукцией на 2021-2023 годы», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

По его словам, сегодня из 29 ключевых продовольственных товаров: по 11-ти обеспеченность составляет более 100%, по 12-ти – свыше 80%, по 6-ти отмечается импортозависимость.

«В текущем году планируется ввод 35-ти молочно-товарных ферм, 2200 га садов, 2-х мясокомбинатов, 5-ти птицефабрик, 4-х объектов по производству рыбы», - отметил Премьер.

«Кроме того, в 2022-2023 годах планируется запуск ещё 70-ти молочно-товарных ферм, 4400 га садов, 4-х мясокомбинатов, 6-ти птицефабрик, 4-х объектов по производству рыбы и сахарного завода. Реализация указанных мер позволит достичь уровня полного самообеспечения внутреннего рынка основными продовольственными товарами до 2024 года», - добавил он.



