Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    35 молочно-товарных ферм и 2 мясокомбината запустят в РК в этом году - Аскар Мамин

    10 Июля 2021, 12:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поделился планами по повышению доли местного содержания в регулируемых закупках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам I квартала т.г. местное содержание в регулируемых закупках доведено до 55%. До конца года будет реализовано 45 проектов на сумму 131 млрд тенге с созданием 4,5 тыс. рабочих мест, а также заключено 70 долгосрочных договоров и оффтейк контрактов на сумму 100 млрд тенге. В рамках мер по повышению продовольственной безопасности страны Правительством реализуется Комплексный план по насыщению внутреннего рынка отечественной продовольственной продукцией на 2021-2023 годы», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

    По его словам, сегодня из 29 ключевых продовольственных товаров: по 11-ти обеспеченность составляет более 100%, по 12-ти – свыше 80%, по 6-ти отмечается импортозависимость.

    «В текущем году планируется ввод 35-ти молочно-товарных ферм, 2200 га садов, 2-х мясокомбинатов, 5-ти птицефабрик, 4-х объектов по производству рыбы», - отметил Премьер.

    «Кроме того, в 2022-2023 годах планируется запуск ещё 70-ти молочно-товарных ферм, 4400 га садов, 4-х мясокомбинатов, 6-ти птицефабрик, 4-х объектов по производству рыбы и сахарного завода. Реализация указанных мер позволит достичь уровня полного самообеспечения внутреннего рынка основными продовольственными товарами до 2024 года», - добавил он.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Сельское хозяйство Расширенное заседание Правительства 10.07.2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами