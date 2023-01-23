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    35 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

    23 Января 2023, 08:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 23 января, лечение в Казахстане от коронавирусной инфекции продолжают получать 1 837 человек (–1 699+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 139 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 698 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По данным Минздрава, за сутки в Казахстане коронавирусом заболели 35 человек.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 8 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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