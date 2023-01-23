35 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 23 января, лечение в Казахстане от коронавирусной инфекции продолжают получать 1 837 человек (–1 699+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 139 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 698 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава, за сутки в Казахстане коронавирусом заболели 35 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 8 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 3 пациента.



