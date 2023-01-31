Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 458.69 eur/kzt 501.3

    rub/kzt 6.52 cny/kzt 68.04
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    345 офицеров запаса призовут на воинскую службу в этом году в Казахстане

    31 Января 2023, 22:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подписано постановление Правительства РК «Опризыве офицеров запаса на воинскую службу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Призвать в установленном законодательством порядке в 2023 году на воинскую службу сроком на двадцать четыре месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в документе.

    Как отмечается в приложении к этому постановлению, 345 офицеров запаса подлежат призыву. Среди них: 260 - в Вооруженные силы РК, 60 - в Пограничную службу КНБ РК, 16 - в МЧС, 9 - в Национальную гаврдию МВД РК.

    Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Умная» система поможет военкоматам собирать сведения о военнообязанных гражданах
    В Алматы прошел первый чемпионат спецназовцев по армейскому рукопашному бою
    1 500 военнообязанных планируют призвать на воинские сборы в РК
    30 тысяч уклоняющихся от армии молодых людей ищет Минобороны
    Популярное
    1 Водители пытаются легализовать автомобили-конструкторы в Алматы
    2 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
    3 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе
    4 Криштиану Роналду забил первый гол за новый клуб после ЧМ-2022
    5 Зернодробильный аппарат подарил Президент сельскому жителю в Жамбылской области
    Новости партнеров