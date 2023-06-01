34 млн мошеннических звонков заблокировано в Казахстане - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние годы участились случаи телефонных мошенничеств, совершаемых от имени сотрудников банков. При этом в своих аферах мошенники чаще всего используют сервисы по подмене номеров. В прошлом году сотрудниками полиции выявлено 3600 таких преступлений. В связи с этим МВД инициировало вопрос их блокирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ведомство совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности организовало интеграцию баз данных антифрод-систем операторов сотовой связи Ксеll, «КаР-Тел», Altel и Теle2.

«Предпринятые технические меры позволили распознавать и блокировать фрод-звонки на казахстанские абонентские номера, проходящие через международный трафик. В результате за 6 месяцев прошлого года выявлено и заблокировано 19 млн мошеннических звонков, а с начала текущего года – более 15 млн», - говорится в сообщении МВД.

Кроме того, принимаются меры к выявлению лиц, причастных к совершению таких преступлений, в том числе по нейтрализации и пресечению деятельности так называемых «call-центров».

«В прошлом году на территории страны установлена и пресечена деятельность 5 транснациональных преступных групп, занимавшихся обналом денег, похищенных при интернет-мошенничествах. Также в декабре совместно с национальной полицией Украины проведена специальная операция на территории Днепропетровской области. В результате которой ликвидирована преступная группа из 32 жителей Украины, занимавшихся обманом казахстанцев. Стоит отметить, в результате принятых мер количество телефонных мошенничеств, связанных с использованием IP-телефонии, снизилось в два раза», - добавили в ведомстве.