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    34 казахстанца заболели ковидом

    22 Марта 2023, 11:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 772 человека (–1 602+ и 170 КВИ-), из них в стационарах находятся 140 пациентов, на амбулаторном – 1 632 пациента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

    За последние сутки было зарегистрировано 34 новых случая коронавируса.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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