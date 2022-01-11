333 акмолинца предстали перед судом за нарушение порядка мирных собраний и режима ЧП

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С 6 по 11 января 2022 года суды Акмолинской области рассмотрели 333 дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства о порядке проведения мирных собраний и нарушением режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акмолинского областного суда, за это время 31 дело было рассмотрено по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний) и 303 дела - по статье 476 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение режима чрезвычайного положения) . Одно дело из вышеназванных все еще находится на стадии рассмотрения.

«Нарушителям назначены следующие виды наказаний: арест – 67 гражданам, штраф – 19 гражданам, предупреждение – 247 гражданам», - добавили в ведомстве.