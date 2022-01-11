Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    333 акмолинца предстали перед судом за нарушение порядка мирных собраний и режима ЧП

    11 Января 2022, 20:37

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С 6 по 11 января 2022 года суды Акмолинской области рассмотрели 333 дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства о порядке проведения мирных собраний и нарушением режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акмолинского областного суда, за это время 31 дело было рассмотрено по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний) и 303 дела - по статье 476 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение режима чрезвычайного положения) . Одно дело из вышеназванных все еще находится на стадии рассмотрения.

    «Нарушителям назначены следующие виды наказаний: арест – 67 гражданам, штраф – 19 гражданам, предупреждение – 247 гражданам», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Судебный процесс ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта