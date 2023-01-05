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    32 участка республиканских дорог остаются закрытыми в Казахстане

    5 Января 2023, 08:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На автодорогах республиканского значения производятся масштабные работы по уборке снега. Задействовано 500 единиц специальной эксплуатационной техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    По данным на 8:45, закрытыми из-за непогоды остаются 32 участка республиканских автодорог.

    Трассы закрыты в Акмолинской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Наиболее сложная ситуация сложилась на автодорогах республиканского значения Карагандинской, ВКО и Абайской областей. За минувшие сутки в данных регионах из снежного заноса вызволили 200 авто, спасли 346 людей. С 3 января израсходовано 2200 м³ противогололедных материалов.

    Ранее сообщалось, что около 30 дорог в восьми областях Казахстана закрыты из-за непогоды. В Астане и 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
    Транспорт Дороги Погода
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