31 мигрант утонул в Ла-Манше, пытаясь добраться до Британии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - 31 мигрант утонул в море недалеко от Кале. Они направлялись к берегам Великобритании из Франции на лодке через пролив Ла-Манш. Сигнал бедствия подали находившиеся неподалеку рыбацкие суда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Британские и французские власти, несмотря на наступившую темноту, проводят спасательную операцию, в которой задействованы суда и авиация.

Международная организация по миграции заявила, что это самая крупная трагедия в Ла-Манше за все время наблюдения за мигрантами с 2014 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он потрясен случившимся и сделает все возможное, чтобы остановить деятельность контрабандистов, наживающихся на мигрантах.

В среду вечером премьер-министр проводит встречу комитета по чрезвычайным ситуациям «Кобра», посвященную этому инциденту.

Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен подтвердил гибель 31 мигранта, среди которых было пять женщин и одна девочка. Он сообщил, что двух человек удалось спасти, еще один пропал без вести.

Четыре человека задержаны недалеко от французской границы с Бельгией, сообщил министр. Французские власти подозревают, что они были непосредственно замешаны в организации этой попытки пересечения Ла-Манша.

О трагедии сообщило французское правительство. Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что она стала результатом преступной контрабанды людьми.

По данным ВВС, иммиграционные власти Дувра доставили в среду на берег часть мигрантов, которым удалось добраться до Британии на маленьких лодках. В общей сложности попытку пересечь Ла-Манш в среду предприняло около 25 малых судов. Служба береговой охраны Франции подала сигнал SOS после того, как 15 человек оказались в воде.

В прошлый понедельник число мигрантов, за этот год добравшихся до Великобритании по морю, в три раза превысило прошлогодние показатели. Ранее в ноябре был установлен новый рекорд, когда за один день в Британию по морю прибыло более тысячи мигрантов.

Ла-Манш считается самым оживленным морским маршрутом в мире, и на этом маршруте часто гибнут люди, на свой страх и риск пускающиеся в плавание на надувных лодках. Только за последние недели, не считая сегодняшнего случая, в проливе погибло по меньшей мере 10 человек.

В начале этой недели министр внутренних дел Великобритании Прити Патель назвала неприемлемо высоким число мигрантов, прибывающих из Франции, и отметила, что правительственный законопроект о гражданстве и границах обещает решить проблему в долгосрочной перспективе.

Фото REUTERS