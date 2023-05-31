31 мая - день памяти о трагических событиях в истории Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Изучение истории тоталитарной политики советского государства в 1920-1950-х гг. является одним из актуальных направлений современной исторической науки Казахстана. История того периода полна трагедий и несправедливости. Подробнее об этом отрезке истории рассказал директор петропавловского филиала института истории и этнологии имени Чокана Валиханова Нурболат Абуов, передает МИА «Казинформ».

«В период существования сталинского тоталитарного режима осуществлялась репрессивная политика как в отношении социальных категорий, так и целых народов. Она привела к необоснованным арестам, расстрелам, изгнанию в ссылки огромного количества людей, созданию ГУЛАГа в масштабах СССР, вся республика была усеяна большим количеством лагерей, а сельская местность и ее населенные пункты стали местом спецпоселения для представителей депортированных народов», - пишет историк Нурболат Абуов.

Он напомнил, что казахский народ в годы репрессий пережил насильственное оседание, «Ашаршылық», бегство и откочевку за пределы республики. Трагедия, произошедшая в Казахстане в период коллективизации, также как и голодомор в Украине, на Северном Кавказе, в Поволжье и других регионах бывшего СССР, на долгие годы оставалась величайшей тайной КПСС и советского тоталитарного государства. В ноябре 1988 г. Институтом истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова Академии наук Казахской ССР по инициативе его директора академика М.К. Козыбаева была созвана Всесоюзная научная конференция «Коллективизация сельского хозяйства в республиках Средней Азии и Казахстане: опыт и проблемы». В ходе состоявшейся научной дискуссии были впервые поставлены вопросы о причинах перегибов и масштабах массовой гибели населения Казахстана в период коллективизации. Это стало началом большой работы по восстановлению объективной истории 1920-30-х годов в республике.

«Следует отметить, что в начале 1990-х гг. представители исторической науки Казахстана активно занимались реабилитацией и восстановлением исторической памяти представителей казахской интеллигенции, политических деятелей. В процессе реабилитации жертв политических репрессий в 1990-е годы, наряду с прокуратурой, были задействованы органы внутренних дел и органы национальной безопасности. Со стороны неправительственных органов в процессе реабилитации в республике активно работают историко-просветительское общество «Әділет», международное общество «Мемориал» и другие», - рассказал Н. Абуов.

За прошедшие годы историками, обществоведами, руководством страны была проделана и большая практическая работа в изучении проблем формирования тоталитарной политики, формирования общей исторической памяти казахстанского народа. Одним из первых шагов в данном направлении принятых в суверенном Казахстане на заре независимости, стал Закон РК от 14 апреля 1993 года «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». Необходимо отметить, что репрессии затронули практически подавляющее большинство населения республики, поэтому принятие данного закона было встречено одобрением и поддержкой.

Закон гласит, что под реабилитацией понимается признание лица в судебном либо ином установленном законом порядке жертвой политических репрессий или пострадавшим от политических репрессий, восстановление его нарушенных прав, возмещение причиненного морального или материального ущерба. Восстановление исторической справедливости и формирование нового исторического сознания, свободного от коммунистического прошлого стала неотъемлемой частью работы ученых, которая вызвала интерес общества.

Общественный резонанс в ходе процесса реабилитации жертв массовых и политических репрессий привел к осознанию со стороны государства необходимости осмысления обществом трагического опыта Казахстана в XX веке. В итоге руководством страны принято решение о необходимости приурочить специальный день памяти, посвященный жертвам сталинских репрессий. В 1997 г. был принят Указ Президента РК от 5 апреля 1997 года № 3443, согласно которому ежегодно 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. Символом заботы о памяти жертв массовых и политических репрессий в Казахстане стала установка во всех городах и областных центрах памятников, у которых теперь ежегодно проводятся митинги и мероприятия, посвященные этим событиям.

«Как мы знаем, в Казахстане 24 ноября 2020 года № 456 вышел Указ Президента Республики Казахстан «О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий». В этой связи Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым была поставлена задача возобновить работу по восстановлению исторической справедливости в отношении жертв политических репрессий 20-50-х годов ХХ века», - отметил историк.

Огромный вклад в процесс реализации Указа вносит руководитель Проектного офиса Государственной комиссии, Президент республиканского общественного фонда «Каһармандар», к.ю.н. - Касымов С.А.; Директор «Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова», д.и.н., Кабульдинов З.Е., а также Региональные комиссии по реабилитации жертв массовых и политических репрессий.

По итогам 2022 года под общей редакцией государственного советника Ерлана Карина были изданы 31 том уникальных сборников архивных документов - «Материалы государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий». Над сборниками работали - 121 человек, из них: 28 человек - членов республиканских рабочих групп; 67 членов региональных комиссий; 15 сотрудников «Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова» «Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова», 16 сотрудников Проектного офиса.

Данный Указ имеет важное историческое и общественное значение для всех регионов Казахстана. Созданная акимом Северо-Казахстанской области в декабре 2020 г. региональная комиссия, занимается сбором необходимой информации в областных и районных архивах поиском и выявлением различных категорий репрессированных и восстановлением полной картины этих преступлений для дальнейшей их реабилитации. Из опубликованных 31 тома архивных документов: «Материалы государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий», в республике, 3 изданы по Северо-Казахстанской области. Документы этих сборников дают возможность в полном объеме описать механизм проведения репрессий советского государства и будут способствовать сокращению «белых пятен» в отечественной истории новейшего времени.

По словам историка, в 2023 г. региональная комиссия по СКО занимается сбором воспоминаний у потомков репрессированных и депортированных народов. В зданиях районных архивов СКО проведены беседы-опросы со следующими категориями: (баи, кулаки, полуфеодалы (середняки), крестьяне-шаруа; депортированные в казахстан народы и спецпереселенцы; представители традиционного духовенства). В Северо-Казахстанской области за прошедшие годы усилиями краеведов, сотрудниками архива области опубликованы ряд книг памяти, труд ученых Северо-Казахстанского университета им М.Козыбаева «Трагедия и прозрение», в Есильском районе книга известного краеведа Михаила Ключерова «Безвинно пострадавшие» и другие. Эти книги повествует нам о наших земляках, которые были подвергнуты репрессиям по самым различным причинам.

На новом этапе исследований члены региональной комиссии по СКО собирают воспоминания потомков репрессированных, изучая трагические истории их семей. Эта информация о членах семей, которые были расстреляны или изгнаны из родных мест, побывали в сталинских лагерях, прошли через депортацию, трудовую армию и жили в условиях спецпоселения. Необходимо отметить, что потомки чтят память о своих предках, знают информацию о тех горьких событиях. Ими предоставляются: фотографии реабилитированных родственников, архивные справки, справки о реабилитации, решения суда и другие документы. Воспоминания потомков это история - ущемления и утраты многих естественных и конституционных прав и свобод человека, живших в тот период, это история о моральном и духовном прессинге членов семей репрессированных.

«Проводя работу по сбору воспоминаний репрессированных и их потомков, члены региональной комиссии уверены, что в истории практически каждой семьи есть эпизоды, которые так или иначе соотносятся с репрессивной политикой государства. Советское государство на долгие годы загнало все общество в жесткие идеологические тиски, не позволяя развенчать преступления тоталитарного режима, не давая оценить масштабы трагедии периода. Сегодня у казахстанцев появилась возможность, исследуя историю трагедии своей семьи, соотнести ее с историей трагедии всего народа, ощутить себя частичкой истории большой страны, оказавшейся под прессом жесткой идеологии», - подвел итог Нурболат Абуов.