31 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день резервного копирования (День бэкапа)

Резервное копирование (бэкап) - это создание копии важных данных на носителе (жёстком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

День бэкапа был установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит и неслучайно был назначен на 31 марта. В компьютерной среде известны случаи потери информации именно 1 апреля (вот такие «шуточки») - существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их нещадного действия - сбой в работе системы или потеря информации.

СОБЫТИЯ

В 1995 году в государственное хранилище Национального банка поступил первый слиток золота горнорудной компании «Балхаш-ЛТД».

В 1995 году «Казпочта» выпустила почтовые марки, посвященные выдающимся деятелям мировой культуры и 150-летию со дня рождения казахского поэта Абая (Ибраhима). На мелованной бумаге были отпечатаны портреты Абая в исполнении известных художников С. Айтбаева и А. Кастеева.

В 1998 году была образована Казахская национальная академия музыки (КазНАМ), обучение в которой включает в себя начальное (1-8 классы), среднее (9-12 классы), высшее (1-4 курсы) и послевузовское (аспирантура, ассистентура-стажировка) образование. Согласно постановлению Правительства Казахстана от 12 октября 2009 года, Казахская национальная академия музыки получила новый статус и была переименована в Казахский национальный университет искусств.

В 2011 году в одном из престижных зданий Вашингтона «Carnegie Institution for Science» открылся казахстанский кинофестиваль «Kazakh Cinema Evenings».

В первый день фестиваля «Kazakh Cinema Evenings» был показан фильм известного казахстанского режиссера Рустема Абдрашева «Подарок Сталину», повествующий о толерантности казахского народа.

В 2015 году в обращение была выпущена памятная монета «70 лет Великой Победе», посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, из серебра «proof» качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге.

В 2016 году на Саммите ядерной безопасности в г. Вашингтоне было принято совместное заявление Казахстана и США о сотрудничестве в сфере нераспространения и ядерной безопасности. В документе стороны перечислили комплекс конкретных мер, принимаемых двумя государствами для повышения безопасности хранения ядерных материалов, и подтвердили общую приверженность продолжению практического взаимодействия в указанной сфере.

В 2016 году Министерство культуры и спорта РК передало в фонд Национального музея РК 968 археологических находок из курганов Восточно-Казахстанской области.

Это результат почти пятилетней работы республиканского предприятия «Казреставрация» по восстановлению памятников и предметов древности.

В 2017 году на Президентском совете Международной шахматной федерации (FIDE) было принято решение о присуждении 17-летней казахстанской шахматистке Жансае Абдумалик звания International Master (мужской международный мастер). Жансая стала одной из первых девушек в истории казахстанских шахмат, которой присвоено звание мужского мастера по шахматам.

В 2018 году Райымбекский район Алматинской области был разделен на Кегенский район с административным центром в селе Кеген и Райымбекский район с административным центром в селе Нарынкол.

В 2020 году Глава государства К. Токаев выступил с заявлением по вопросам, связанным с ЧП в стране и антикризисными мерами в экономике и социальной сфере.

Президент предложил восемь антикризисных мер: первое - индексировать размер пенсий, государственных пособий и адресной социальной помощи на 10% в связи с ростом инфляции. Второе - выплатить помощь в сумме 42500 тенге самозанятым и тем, кто работает неофициально. Третье - расширить перечень категорий граждан, кому необходима бесплатная помощь (продуктовые наборы и средства гигиены). Четвёртое - продлить срок на получение медицинской помощи в рамках системы обязательного социального медицинского страхования с 1 апреля по 1 июля. Пятое - малый и средний бизнес освободить от налога на заработную плату до 1 октября этого года. Шестое - гражданам, которые захотят работать по программе «Дорожная карта занятости» в дополнение к зарплате выплатить 85 тысяч тенге. Седьмое - оказать поддержку сельскохозяйственным предпринимателям. Восьмое - для выполнения всех мер Правительство и Национальный банк могут использовать все необходимые источники средств.

В 2021 году по итогам неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств была принята Туркестанская декларация, ставшая важным документом, направленным на дальнейшее развитие всестороннего взаимовыгодного сотрудничества тюркоязычных государств. Государства-члены Тюркского совета отметили особую роль Туркестана в объединении тюркских народов и объявили Туркестан духовной столицей Тюркского мира.

В 2022 году работник Национального историко-культурного и природного музея-заповедника «Улытау» ветеран труда Сарсенбай Котырашов отправился в пеший поход по бескрайним просторам Казахстана.

«Я семь лет готовился к пешему марафону. Моя цель - встретиться с мастерами ремёсел и познакомить народ с историей Улытау, в том числе пропаганда фестиваля «Кокмайса». Я планирую обойти все регионы Казахстана. Начну с Кызылорды, Туркестана, Шымкента. Далее отправлюсь в Тараз, Алматы, Талдыкорган. Хочу составить список лучших ремесленников Казахстана. Весь мой маршрут будет освещаться в социальных сетях», - рассказывает путешественник.



