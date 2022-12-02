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      Северо-Казахстанская область

    300 литров контрафактного алкоголя изъяли в магазине в СКО

    2 Декабря 2022, 06:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В райцентре Саумалколь Северо-Казахстанской области полицейские обнаружили 300 литров незаконного алкоголя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, контрафактную продукцию реализовывали в местном магазине. Лицензии на продажу более 580 бутылок алкоголя у владельца торговой точки не было. Ему предстоит нести ответственность по административной статье «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления».

    Полицейские констатируют: в сельской местности продажа нелицензированного алкоголя с рук не редкость. Это и угроза для жизни и здоровья покупателей, и беспокойство для соседей из-за поведения людей, которые приходят за незаконным товаром зачастую в темное время и в нетрезвом виде.

    Всего по области с начала года зарегистрировали 237 фактов продажи спиртосодержащей продукции без лицензии. Из незаконного оборота изъяли почти 8 тысяч литров алкоголя.

    Ранее в Петропавловске обнаружили склад с контрафактным алкоголем. Стражи порядка изъяли 158 пятилитровых емкостей, в которых содержались 740 литров спирта и 50 литров коньяка, 22 369 пачек сигарет без акцизных марок.

    Фото: пресс-служба департамента полиции области

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы
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