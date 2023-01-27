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      Вооруженные силы

    30 тысяч уклоняющихся от армии молодых людей ищет Минобороны

    27 Января 2023, 17:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старший офицер Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Руслан Тапашев сообщил о проводимой работе по поиску уклоняющихся от службы в армии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы их ищем. Их количество в прошлом году было более 37 тысяч человек. Мы занимаемся их поисками согласно договоренностям с акиматами и местными военкоматами, полицией, они проводят работу по поиску и доставке в военкоматы», - сказал Руслан Тапашев на брифинге в СЦК.

    По его словамм, в 2023 году уже разыскивается более 30 тысяч «уклонистов».

    «Средний возраст - от 18 до 27 лет, то есть люди призывного возраста», - добавил спикер.

    Как сообщалось ранее, советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева перечислила образовательные льготы, предоставляемые солдатам, прошедшим срочную воинскую службу.

    «Во-первых, ребята, отслужившие срочную воинскую службу, могут без учета ЕНТ на платной основе в течение календарного года поступать во все вузы страны. Отмечу, что соответствующие изменения уже внесены в типовые правила приема, утверждаемые приказом министра науки и высшего образования. Эти правила прошли согласование в Министерстве юстиции и сейчас находятся на стадии регистрации», - отметила представитель Минобороны.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Армия Вооруженные силы
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