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    30 раз превысил скорость водитель без документов в Кызылорде

    3 Апреля 2023, 21:22

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 30 раз превысил скорость водитель без документов в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    2 апреля сотрудниками управления административной полиции ДП Кызылординской области остановлена автомашина ВАЗ-21041 с российскими номерами, 34-летний водитель управлял ею без документов.

    По данному правонарушению оформлен административный протокол по ч. 2 ст. 230 КоАП РК, автомашина водворена на штрафстоянку.

    Кроме того, водителю автомашины согласно частям 1,2 статьи 592 КоАП РК вынесено предписание за 30-кратное нарушение скоростного режима, зафиксированного автоматическим средством фиксации «Аркан» и наложен штраф на сумму 783 тысяч 825 тенге. Так как обязательного страхового полиса на автомашину не имелось и отсутствовали сведения в базе данных, не было возможности своевременно сообщить водителю ТС о штрафах.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Кызылординская область Борьба с преступностью
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