30 раз превысил скорость водитель без документов в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 30 раз превысил скорость водитель без документов в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 апреля сотрудниками управления административной полиции ДП Кызылординской области остановлена автомашина ВАЗ-21041 с российскими номерами, 34-летний водитель управлял ею без документов.

По данному правонарушению оформлен административный протокол по ч. 2 ст. 230 КоАП РК, автомашина водворена на штрафстоянку.

Кроме того, водителю автомашины согласно частям 1,2 статьи 592 КоАП РК вынесено предписание за 30-кратное нарушение скоростного режима, зафиксированного автоматическим средством фиксации «Аркан» и наложен штраф на сумму 783 тысяч 825 тенге. Так как обязательного страхового полиса на автомашину не имелось и отсутствовали сведения в базе данных, не было возможности своевременно сообщить водителю ТС о штрафах.



