30 млрд долларов ежегодно теряют развивающиеся страны из-за коррупции – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе состоялось обсуждение в первом чтении законопроекта «О возврате государству незаконно приобретенных активов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас поиск по всему миру и возврат активов – актуальная проблема для всей страны. В начале 2022 года Глава государства остановился на исследовании международных экспертов, отметив, что половина богатства страны приходится на 162 человека. Кроме того, по оценкам мировых финансовых экспертов, развивающиеся страны ежегодно теряют около 30 млрд долларов США из-за взяток, незаконного присвоения средств. Борьба с выводом активов из страны – первостепенная задача государства. Потому что это негативно сказывается на экономике, представляет серьезную угрозу стабильности и безопасности общества, наносит ущерб прогрессивному развитию страны», - сказал депутат Елнур Бейсембаев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, значительная часть доходов, полученных преступным путем, разными путями находит свое место в мировых финансовых центрах. Эти средства незаконно вкладываются в движимые и недвижимые объекты, ценные бумаги и другие финансовые инструменты, размещаются на счетах в иностранных банках, находятся в оффшорах.

«Процесс возврата ворованных, незаконно приобретенных активов – очень сложный вопрос для государственных структур, требующий эффективного межгосударственного сотрудничества и системной работы. В этой связи, принятие рассматриваемого законопроекта сегодня очень актуально. Главная цель – определение законодательных механизмов возврата незаконно приобретенных активов на территории Казахстана и за ее пределами, выявление, пресечение и недопущение случаев их вывода за рубеж. Основная концепция законопроекта – определение законодательных параметров для возврата незаконно приобретенных активов», - подчеркнул депутат.

Законопроектом охватывается группа физических и юридических лиц, то есть лица, которые приобрели активы посредством противоправных действий.

К числу физлиц относятся лица, обладающие административно-властными ресурсами и незаконно обогащенные в ходе выполнения управленческих функций на ответственной государственной должности, в государственной организации или квазигосударственном секторе;

неправомерное присвоение активов с использованием административно-властных ресурсов и содействие предпринимательству в создании специальных благоприятных условий вне конкуренции, противоречащих закону.

«Меры, направленные на возврат активов, распространяются и на иных лиц, тесно связанных с этими физическими лицами, причастных к коррупции. К примеру, к ним относятся близкие родственники, знакомые, водители, прислуга и лица, номинально владеющие их имуществом. При этом законопроект внесет действенные меры против крупной коррупции и олигополистических групп», - заключил Е. Бейсенбаев.