30 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день биполярного расстройства

Главная его задача - повысить осведомленность о биполярном расстройстве и бороться с его стигматизацией.

Всемирный день биполярного расстройства отмечают 30 марта потому, что в этот день родился знаменитый нидерландский художник Винсент Ван Гог, который, как считают некоторые исследователи, страдал биполярным расстройством, оказавшим значительное влияние на его творчество.

СОБЫТИЯ

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур.

Республика Сингапур - город-государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на острове Сингапур и прилегающих 63 мелких островах, у южной оконечности полуострова Малакка. Площадь - 725,7 км2. Столица - г. Сингапур. Официальные языки - английский, китайский, малайский, тамильский. Денежная единица - сингапурский доллар. Глава государства - президент, избираемый путём прямых всеобщих выборов на 6 лет. Выполняет преимущественно представительские функции.

В 1993 году итальянский журнал «Экос» разослал подписчикам специальный номер, посвященный Казахстану. Журнал вышел на казахском, русском, итальянском и английском языках.

В 2001 году была создана Ассоциация выпускников международной стипендии Президента РК «Болашак», взявшая на себя ответственность защищать интересы и права «болашаковцев», объединить их и сплотить под единым крылом.

Цель ассоциации - консолидация и повышение активности выпускников в общественной жизни, интеграция усилий выпускников и их коллективного опыта для поиска эффективных решений проблем, с которыми они сталкиваются в своей практической деятельности и жизни.

В 2006 году в Алматы открылось официальное представительство Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП).

Международная ассоциация писателей и публицистов - профессиональное объединение писателей, публицистов и сценаристов, действующее в 34 странах мира. Целью ассоциации является поддержка и популяризация современной литературы во всем мире. Штаб-квартира организации находится в Риге и в Лондоне.

В 2010 году в Организации Исламская конференция (ОИК) было открыто постоянное представительство Казахстана, деятельность которого направлена на укрепление взаимодействия нашей страны с влиятельным международным объединением, в котором участвуют 57 государств Европы, Азии, Африки и Америки.

В 2011 году в Алматы прошло торжественное открытие официальной международной академии тенниса в Казахстане и Центральной Азии «Tennis.kz», основная база которой находится в Алматы. Комплекс один из лучших в Центральной Азии и СНГ. Здесь имеются семь крытых и семь открытых кортов, фитнес-зал, специализированный магазин теннисной экипировки, залы аэробики и гимнастики, спортивный бар, сауна и массажный кабинет.

В 2011 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение новую монету «Первый космонавт».

Диаметр юбилейной монеты номиналом 500 тенге составляет 38 мм, масса - 40 гр. Монета имеет форму круга, состоящего из концентрично расположенных кольца и диска. Внутренний диск монеты изготовлен из серебра, внешнее кольцо из тантала. Выпущена ограниченным тиражом в 5 тыс. штук.

В 2012 году фильм «Әнші бала» производства АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова получил награду в номинации «Лучшая зарубежная драма» на международном фестивале International Family Film Festival в Голливуде.

«Әнші бала» рассказывает историю о городском мальчике, который сталкивается с непривычной степной реальностью после того, как родители отвозят его на каникулы к дедушке в аул.

В 2013 году Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан стала полноправным членом Американского общества государственного управления (ASPA - American Society for Public Administration).

Основная цель сотрудничества Академии с ASPA заключается в продвижении целей государственного управления, ориентированного на результат, посредством обучения, тренингов, оказания технической помощи, научных исследований.

В 2017 году состоялась церемония открытия Почетного консульства Королевства Норвегия в Казахстане. Почетным консулом Норвегии в Казахстане был назначен Н. Мусин.

В 2018 году в штаб-квартире EBC в городе Бразилиа Международное информационное агентство «Казинформ» подписало Меморандум о сотрудничестве с бразильским медиа-холдингом EBC.

Меморандум направлен на укрепление и расширение взаимодействия между двумя ведущими представителями бразильского и казахстанского СМИ в сфере обмена информацией, организации и обеспечения информационной поддержки визитов глав государств, официальных делегаций, а также других межгосударственных мероприятий, проводимых на территории Республики Казахстан и Федеративной Республики Бразилия.

В 2019 году 120 казахстанских военнослужащих наградили медалями ООН «За службу миру». Торжественная церемония вручения наград состоялась на посту ООН в Ливане. В ней приняли участие более 600 человек, в том числе послы и военные атташе 30 стран, командиры подразделений сектора «Восток».

Церемония началась с выноса флагов и исполнения государственных гимнов стран-участниц. Ко всем участникам церемонии с приветственным словом обратился командир сектора «Восток» генерал-майор Антонио Ромеро, который поблагодарил миротворцев за вклад в миротворческую миссию и добросовестную службу.

В 2020 году издание Sportsmole.co.uk составило список из десяти восходящих звезд мирового тенниса, куда была включена казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Ранее сообщалось, что Рыбакина впервые в своей карьере вошла в топ-20 мирового рейтинга, что является историческим достижением для казахстанских теннисистов.

В 2021 году телеканал «Balapan» в год 30-летия независимости Казахстана выпустил анимационный мультсериал «Аль-Фараби» о детстве и пути Аль-Фараби в мир науки.

Главная цель проекта - популяризация научных знаний среди детей дошкольного и школьного возрастов посредством показа жизни ученого и просветителя, выходца из древнего города Отырар (Фараб) Абу Насыра аль-Фараби.

В 2022 году в рамках Дня чествования Международного бюро выставок (МБВ) были подведены итоги Всемирной выставки EXPO 2020 Dubai и состоялась церемония вручения наград EXPO Awards.

Национальный павильон Республики Казахстан занял второе место среди 192 стран мира и получил серебряную награду в главной номинации «Раскрытие темы выставки».

Кроме того, павильон Казахстана занял первое место в номинации Best Presentation и третье место в номинации Best Large Pavilion по версии международного журнала Exhibitor Magazine.



