Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    30 малообеспеченных семей и сирот стали новоселами в Актобе в преддверии Дня Первого Президента РК

    30 Ноября 2021, 19:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Первого Президента 30 малообеспеченных семей и детей - сирот получили ключи от новых квартир в доме, построенном в жилом массиве Нур-Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Многодетная семья Улмекен Аккасановой ждала заветные квадратные метры не один год. Сегодня она стала обладательницей просторной и светлой трёхкомнатной квартиры.

    «У нас четверо сыновей, старшему 18, самому младшему - 8 лет. Благодарю Президента, руководителей области, за то, что нам больше не надо скитаться. До этого жили в съемных квартирах, ютились у родственников. Было нелегко, но теперь у нас есть своя крыша над головой», - поделилась радостью Улмекен Аккасанова.

    По словам акима области Ондасына Уразалина, в очереди на получение жилья в Актобе состоит 24 тысячи человек.

    «Первые годы Независимости принесли с собой немало трудностей, которые мы смогли преодолеть благодаря дальновидной политике Елбасы, веры в него народа и трудолюбию. Укрепилась экономика, пришли инвестиции, развивалось предпринимательство, и, как следствие, появилась возможность решать социальные проблемы.

    В настоящее время в Актобе в очереди на получение жилья состоят 24 тысячи земляков. Согласно поручениям Главы государства, принимаются меры по повышению благосостояния и обеспечению жильем населения. В этом году по области введено более одного миллиона квадратных метров жилья. Сегодня ввели в эксплуатацию этот дом, радует, что 30 квартир в нем предоставлены очередникам. До конца года еще не один такой дом, как в Актобе, так и в районах области, будет сдан в эксплуатацию», - отметил О. Уразалин.

    До конца текущего года по области планируется обеспечить жильем не один десяток нуждающихся, многодетных семей.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Жилье Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 4 млрд тенге направят на развитие малокомплектных школ в Актюбинской области в рамках благотворительного проекта
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    4 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    5 Заморозки прогнозируют в СКО