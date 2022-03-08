30-летие дипломатических отношений Кыргызстана и Бельгии отметили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В посольстве Кыргызстана в Бельгии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Королевством Бельгии состоялся показ национальной одежды кыргызстанского Дома моды «Байра», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

20 января 1992 года Королевство Бельгии признало независимость Кыргызстана. 25 марта 1992 года между странами были официально установлены дипломатические отношения. За 30 лет сотрудничества сторонами проведен ряд значимых двусторонних визитов и консультаций на высшем и высоком уровнях, достигнут определенный уровень развития, которой стороны намерены далее развивать и укреплять.

По случаю юбилейной даты дипмиссия Кыргызстана провела прием, где среди гостей вечера присутствовали члены бельгийского парламента, МИД, представители дипломатического корпуса Брюсселя, европейских институтов и международных организаций, СМИ, аналитических центров, а также члены кыргызской диаспоры.

Приглашенный кыргызский дизайнер Толгонай Керимкулова является основателем модного бренда «Байра», известного своим специфическим стилем, ориентированным на создание одежды с этнической идентичностью кыргызских кочевников.

Представленная коллекция сезона осень-зима 2022-2023 «Шырдак» - аутентичная и в то же время актуальная была представлена на Миланской неделе мод - 2022. Изделия на 90% выполнены вручную, верхняя одежда создавалась по уникальной технике ковроткачества кыргызских кочевников.

Показ национальной женской одежды: от этнических бельдемчи и чапанов, до современных джинсовых нарядов, прошел под кыргызские фольклорные мелодии и восторженные аплодисменты европейских гостей. Особый интерес у гостей вызвали войлочные изделия ручной работы и весьма актуальный аксессуар – маски с национальными орнаментами.

В ходе мероприятия были презентованы видеоматериалы о туристическом и инвестиционном потенциале КР, прошла выставка-ярмарка национальных изделий и фуршет из национальных блюд.

Посол Кыргызстана Муктар Джумалиев заявил, что Центрально-Азиатский регион представляет высокий интерес среди европейцев.

«Сегодня 30 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Достаточно юбилейная дата. Хотелось бы отметить, что наш выдающийся писатель Чингиз Торекулович Айтматов стал первым послом Кыргызстана в странах Бенилюкс.

Он первый из кыргызстанских дипломатов приехал в Бельгию. Лично вручал первые верительные грамоты от Кыргызстана. Брюссель – столица Европейского Союза, и было важно, чтобы такой выдающийся человек устанавливал и развивал дипломатические отношения.

В настоящее время отношения Кыргызстана и Бельгии набирают ход. С одной стороны, 30 лет это немного, но и не мало. Поэтому есть большой потенциал для развития сотрудничества. В целом Центрально-Азиатский регион представляет высокий интерес среди европейцев», - сказал М. Джумалиев.



