30 лет Независимости: какие предприятия появились в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за годы Независимости появились совершенно новые предприятия. О том, как развивалась промышленность региона, в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Северо-Казахстанская область – преимущественно аграрный регион. В последние годы местные власти ставят целью превратить регион в аграрно-индустриальный.

Потенциал есть. В советское время в Петропавловске располагались мощные машиностроительные предприятия.

Настоящей легендой был завод им. Ленина, работавший на военно-промышленной блок страны. Выпускали на предприятии и гражданскую продукцию: от сельхоззапчастей до велосипедов. Со временем и от этой продукции пришлось отказаться. Петропавловский завод тяжелого машиностроения – входит в состав АО «НК «Казахстан инжиниринг» - начал выпускать оборудование для нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой, энергетической и других отраслей промышленности. Были периоды, когда предприятие переживало не лучшие времена. На заводе несколько лет назад провели модернизацию. На базе пустующих помещений открыли совместное казахстанско-российское предприятие по производству изотермических вагонов-термосов «Cool infinity». Недавно там освоили новый вид продукции - автономный рефрижераторный вагон.

Более жизнестойким и гибким оказался завод им. Кирова. Там производили радиостанции, радиопеленгаторы. Гражданской продукцией завода были радиоприемники и магнитофоны. Со временем предприятию пришлось искать новые ниши, чтобы удержаться на плаву. Завод наладил сборку компьютерной техники. В прошлом году собрали 54 тысячи компьютеров и ноутбуков, их закупили североказахстанские школы и другие регионы страны. В этом году выпустили более трех тысяч единиц. Завод планирует производство запчастей оргтехники.

Завод им. Куйбышева, где тоже выпускали и оборонную и гражданскую продукцию, теперь АО «ЗИКСТО». Выпускают вагоны, ремонтируют колесные пары для железнодорожного транспорта. По контракту с «Қазақстан Темір Жолы» выпустили в этом году 786 вагонов-платформ на 19,5 млрд тенге.

На территории, где когда-то находился завод малолитражных двигателей, в этом году открыли современный завод по производству трансформаторов «Alageum Electric».

Завод ЗИМ стал АО «Мунаймаш». И теперь здесь выпускают не оборонную продукцию и магнитофоны «Романтик», а продукцию для нефтегазовой отрасли.

Совершенное новое производство для региона – производство ламинированной фанеры. Мощность «Северного фанерного комбината» позволит покрыть 30% потребности страны в этой продукции.

В регионе начали производить мягкие контейнеры для хранения и транспортировки различных товаров (слинг-бэги, биг-бэги), школьную одежду, чулочно-носочные изделия.

ТОО «Радуга» производит колоссальное количество изделий, без которых не обходится ни одна семья: ведра, тазики, вешалки для одежды и еще прочие изделия из пластика. Наладили на предприятии выпуск сухих завтраков, лапши быстрого приготовления. Строят бумажную фабрику.

В агропромышленном комплексе за 30 лет открыли десятки предприятий: мельничные комплексы, зернохранилища, птицефабрики, откормочные площадки, молочно-товарные фермы. Последние появляются во всех районах области. В этом году строят 16 ферм.

С 2004-го года ТОО «AVAGRO» производит опрыскиватели, которые востребованы не только в Республике Казахстан, но и в приграничных областях России. Ежегодно предприятие выпускает более 1000-и опрыскивателей.

В этом году всемирно известный производитель сельскохозяйственной техники Claas открыл филиал в Северо-Казахстанской области. Первую партию собранных в регионе комбайнов уже продали. При выходе на проектную мощность предприятие будет выпускать до 200 единиц сельскохозяйственной техники в год.

В 2016-м году был открыт Петропавловский тракторный завод производящий колесные трактора модели К704-4Р «Батыр-СК», пневматические посевные комплексы, зернометатели и косилки навесные.

В 2018-м году ввели в эксплуатацию совместный казахстанско-китайский проект ТОО «Тайынша май» - завод по переработке масличных культур мощностью 365 тысяч тонн масличных культур в год.

Восстановили комплекс ТОО «Bio operations», бывший «Биохим». Здесь наладили производство крахмала и глютена, запустили линию по производству биоэтанола.

Молокоперерабатывающие предприятия постепенно проводят модернизацию, увеличивают мощности и расширяют ассортимент продукции.

В горнодобывающей сфере работает ТОО «Аулие Голд Майнинг» - комплекс по добыче и извлечению золота. АО «Сырымбет» построит горно-обогатительный комплекс по переработке оловосодержащих руд мощностью 1 млн тонн в год. Вскрышные работы начали в 2019-м году.

По данным областного акимата, в этом году объем производства в промышленной отрасли составил 318,3 млрд тенге, рост на 5%.