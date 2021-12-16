30 лет Независимости: главный праздник отмечают сегодня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанцы отмечают один из главных праздников - День Независимости Республики Казахстан. В этом году нашей Независимости исполняется 30 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День Независимости отмечается 16 и 17 декабря согласно Закону РК «О государственной независимости Республики Казахстан». В 1991 году именно 16 декабря Верховный Совет принял Закон «О независимости и суверенитете государства».

Напомним, что 1 декабря 1991 года состоялись первые в истории страны выборы Президента, по результатам которых кандидатуру Нурсултана Абишевича Назарбаева поддержало более 98% избирателей.

После Всенародных выборов 1991 года Первый Президент независимого Казахстана, Лидер нации Нурсултан Назарбаев торжественно принял присягу.

«Уважаемые казахстанцы! Торжественно клянусь верно служить народу нашей многонациональной республики, строго следовать Конституции Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан», - торжественно заявил Елбасы Нурсултан Назарбаев 10 декабря 1991 года.

После вступления в должность 16 декабря 1991 года Первый Президент Казахстана подписал Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

Казахстан стал суверенным и независимым государством ровно 30 лет назад. 30-летие Независимости – значимая веха в истории нашей многовековой государственности. За весь период независимости Казахстан прошел большой путь, ознаменованный значимыми достижениями и преодолением сложных вызовов.

Наша страна состоялась как зрелое демократическое государство с устойчивыми государственными институтами и сильной конкурентоспособной экономикой. Казахстан полностью интегрировался в мировую торгово-экономическую систему и проявил себя, как надежный партнер.

Теперь в юбилейный год в стране начаты масштабные реформы, модернизируется сфера экономика, социальная сфера и другие. Несмотря на пандемию, государство оказывает поддержку отечественному бизнесу.

«Три десятилетия назад мы осознанно выбрали свободу и независимость как основу нашего мировоззрения и бытия. И если в масштабе истории человечества такой срок сопоставим с мгновением ока, то для вступающего в возраст зрелости и расцвета сил независимого Казахстана это - великая веха и новая покоренная высота», - поделился своими мыслями в своей недавней статье «Уроки независимости» Елбасы Нурсултан Назарбаев и обратился к казахстанцам.

«В течение тридцати лет все мои мысли, тревоги и надежды были связаны с народом, с тем, чтобы уберечь его от напастей и посягательств, заблуждений и замешательств. За эти годы страна вошла в число 40 передовых государств мира. Было взращено и воспитано новое поколение, освоившее лучшие достижения мировой науки и культуры. Возведена новая столица. В этом мне видится самый главный успех и самое большое счастье», - делится Елбасы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, официально вступивший на высший пост власти при поддержке большинства казахстанцев, сегодня успешно реализует стратегический курс и эффективно управляет страной.

В то же время Президент Казахстана не раз подчеркивает, что святая обязанность всех казахстанцев - сохранить независимость для будущих поколений, которым предстоит превзойти наши достижения.

«Наша цель - эффективное государство и справедливое общество. Этот стратегический вектор остается неизменным. Перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему повышению благосостояния народа, укреплению нашей священной независимости», - заявил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к казахстанцам в преддверии Дня Независимости.

К слову, с юбилеем Независимости казахстанцев поздравляют и мировые лидеры. Свыше 120 стран официально признали и установили дипломатические отношения с Казахстаном.

Традиционно в День Независимости по всей стране проходят торжественные мероприятия, запускаются социальные объекты. В юбилейный 2021 год, с начала года, многие мероприятия были посвящены именно Дню Независимости.

Отметим, что накануне Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в традиционной торжественной церемонии вручения государственных наград и премий. Отличившиеся граждане всей страны по Указу Главы государства получили государственные награды, медали.

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в Нур-Султане 15 декабря из трех точек города запустили праздничный салют, организованный за счет спонсорских средств.

Буквально вчера состоялось торжественное мероприятие по случаю 30-летней годовщины Независимости, в котором приняли участие Президент Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев.

«Тридцать лет Независимости – это целая эпоха. Это эпоха упорного преодоления тяжелейших трудностей и испытаний, эпоха, сравнимая с протяженной тернистой дорогой в неизведанное. Это эпоха созидания, по своим достижениям и значению ставшая поворотной в истории нашего народа. Поэтому от имени граждан нашей страны хочу выразить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву сердечную благодарность за его титанический труд в деле строительства Независимого Казахстана», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении.

«30-летие Независимости – ещё одна важная веха в истории созидания Казахстана. Считаю, что мы все ещё находимся в начале долгого пути, которым продвигается наша страна, устремленная в вечность. Пусть же будет успешным это далекое путешествие, позвавшее нас за высокой мечтой! Пусть всех нас поддерживают духи предков и сопутствуют нам мир и благополучие. Пусть XXI столетие станет «золотым веком» Казахстана. Да здравствует наше священное достояние – наша Независимость! Пусть будет прочной наша независимость, незыблемой навеки наша государственность!» - пожелал Елбасы всем гражданам Казахстана.

Теперь же перед Казахстаном стоит задача оперативного строительства экономики будущего и в целом страны. А ее основой станут новые технологии, искусственный интеллект, высокая производительность труда, творческая инициатива и, несомненно, будущее поколение.