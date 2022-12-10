Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    30 единиц снегоуборочной техники вышли на улицы Тараза

    10 Декабря 2022, 00:36

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Снегоуборочные работы проводят городские коммунальные службы в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, из-за резкого ухудшения погодных условий, обильного снегопада и образования гололеда в областном центре ежедневно ведутся снегоуборочные работы.

    «9 декабря коммунальные службы города, в частности ТОО «Жасыл Ел Тараз» вывели на улицы Тараза 30 единиц специализированной техники, - пояснили в ведомстве. - Это 11 КамАЗов, одна «Газель», три автобуса, два МТЗ-80, пять мини-тракторов, девять ЗИЛов, три погрузчика и один грейдер. В снегоуборочных работах задействовано 267 работников коммунальных служб».

    На подсыпку центральных проспектов и магистральных улиц, тротуаров было израсходовано 2 346 кубометров песка, 856 тонн соли. Работники «Жасыл Ел Тараз» занимаются расчисткой автобусных остановок, дорог, прилегающих к учреждениям образования и здравоохранения.

    Для подготовки к зиме товарищество «Жасыл Ел Тараз» приобрело 1 000 тонн соли и 3 600 кубометров песка. Все коммунальные службы в областном центре работают в круглосуточном режиме, отметили в акимате города Тараза.

    Как сообщалось ранее, 28 ноября в регионе зафиксировано общее ухудшение погодных условий, сильный гололед. Было закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент.

    В связи с погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать Правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, быть бдительными при появлении пешеходов на проезжей части.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Дороги Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области
    Снег ожидается в Казахстане 10 декабря
    В 11 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана
    Популярное
    1 Женис Касымбек обратился к астанчанам
    2 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
    3 Кадровое обновление: кто возглавил регионы Казахстана
    4 Перелеты в Астану в личных целях в рабочее время: чиновницу наказали в Костанае
    5 ЧМ-2022: Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал
    Новости партнеров