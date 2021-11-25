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    30 ДТП за один день произошло в Атырау  из- за непогоды

    25 Ноября 2021, 19:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 24 ноября в городе Атырау произошло 30 дорожно-транспортных происшествий из-за непогоды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Погода ухудшилась, выпал первый снег, дорога стала скользкой. Многие водители не смогли привыкнуть к изменившимся метеоусловиям, при этом не «переобув» автомобиль в зимние шины. Так, около 14:30 часов 28-летний водитель, управляя автомобилем «Mercedes Benz» на проспекте С. Бейбарса, не справившись с управлением, столкнулся с ограждением магазина. В настоящее время идет сбор документов.

    В этот же вечер около 20:00 на перекрестке проспекта С. Бейбарса-ул. А. Молдагуловой при повороте налево, не уступив дорогу встречному транспортному средству, автомобиль марки «Лада 2114» столкнулся с «Toyota Alphard». В результате столкновения 49-летняя пассажирка автомобиля «Лада 2114» получила различные телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение областной больницы. Все за сутки только в городе произошло 30 ДТП, связанных с непогодой», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

    Полицейские призывают водителей в связи с резким изменением погоды, понижением температуры воздуха соблюдать осторожность при движении по дороге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия Погода
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