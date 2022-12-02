Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    30 домов находятся без тепла в Экибастузе

    2 Декабря 2022, 19:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Врио акима Павлодарской области акима Павлодарской области Олег Крук сообщил о ситуации с отоплением в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас было отключенными 49 домов. Сегодня на вечер мы имеем совсем другую картину – мы с утра подключили ЦТП-52, поставили прогрев и стали размораживать трубопроводы, которые идут внутрь домов. Из 17 домов мы занесли теплоноситель в 6 домов. На 18:00 у нас отключены 11 домов по ЦТП-52, и 19 домов в мкр 5а и в 6-ом. В общей сложности 30 жилых домов, которые отключены на 18:00», - сообщил Олег Круг на брифинге в оперативном штабе.

    В ходе брифинга выступил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, который рассказал о ситуации с тепло-, водо- и электроснабжением в Экибастузе.

    Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

    Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

    В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    По состоянию на 08:00 часов 1 декабря в работе шесть котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве четыре котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Павлодарская область ЖКХ Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поэтапное подключение отопления продолжается в Экибастузе
    Около 300 специалистов задействованы в восстановительных работах в Экибастузе
    Озеро площадью в 6 га неожиданно образовалось в Атырауской области
    В городе Шу при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей
    Популярное
    1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
    2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
    3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
    4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
    5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
    Новости партнеров