30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе рабочей поездки в Алматы руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней города Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Руководитель Администрации Президента зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима города Алматы Ерболата Досаева и Беккали Торгаева.

В ходе открытого голосования 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева, 8 депутатов проголосовали за Беккали Торгаева. По итогам голосования Указом Президента акимом города Алматы был назначен Ерболат Досаев. Представляя Ерболата Досаева в качестве главы Алматы, Мурат Нуртлеу отметил его большой опыт работы на ответственных руководящих должностях. Руководитель Администрации Президента напомнил об актуальности решения задач, поставленных Главой государства в ходе недавней рабочей поездки в Алматы. В частности, речь идет о диверсификации экономики мегаполиса путем развития обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативной индустрии. В число приоритетных направлений работы также входят развитие Алматинского горного кластера от Тургеня до Каскелена, модернизация автомобильных дорог и создание новых рабочих мест. В завершение встречи Мурат Нуртлеу от имени Главы государства выразил благодарность всем жителям Алматы за поддержку политических преобразований.

Как сообщалось, Указом Главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович назначен акимом города Алматы.





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