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    30 человек за десять месяцев осудили за коррупцию в Нур-Султане

    10 Ноября 2021, 13:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 10 месяцев в Нур-Султане осуждены за коррупцию и хищения 30 человек. Об этом сообщил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула в ходе брифинга на площадке «ANTIKOR ORTALYGY», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как показывает правоприменительная практика, мы все еще наблюдаем негативную тенденцию в работе некоторых государственных органов. С начала года Департаментом зарегистрировано 95 преступлений, из которых 3 относятся к категории особо тяжких, 48 тяжких, в том числе 61 коррупционного характера. Основная доля приходится на факты взяточничества, это 53 факта и 17 хищений», – сказал Ш. Кабдула.

    По его словам, 28 фактов взяточничества приходятся на правоохранительные органы, в сфере здравоохранения - 10 преступлений, в сфере строительства - 6, энергетики - 8, образования - 3. К уголовной ответственности привлечены 47 лиц, в том числе 3 руководителя республиканского уровня, 2 городского уровня. Осуждены 30 человек, из них 20 за коррупционные преступления.

    Ранее руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула рассказал о том, как наказан представитель акимата, принявший на работу человека, ранее совершившего коррупционное преступление.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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