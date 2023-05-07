30 человек погибли в результате межэтнических столкновений в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - 30 человек, по официальным данным, погибли в результате межэтнических столкновений в индийском штате Манипур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

Беспорядки в Манипуре начались на этой неделе после митинга организаций национальных меньшинств штата против планов дать одинаковый с ними юридический статус «племени» основной этнической группе в штате.

Толпы людей громили дома, автомобили, церкви и храмы. По неофициальным данным, которые публикует местная пресса, число погибших достигает 54 человек.

Сообщается, что около 10 тысяч человек были вынуждены бежать из своих домов, спасаясь от погромщиков.

Тысячи военнослужащих были отправлены для в штат поддержания порядка.

В некоторых районах штата действует комендантский час, а доступ в интернет заблокирован.

Соседние штаты начали эвакуацию своих студентов из Манипура.

Армия заявляет, что уже берет ситуацию под контроль, но правительство штата обвиняют в том, что оно не прилагает недостаточно усилий для предотвращения насилия.

Трехмиллионный Манипур - один из самых маленьких штатов Индии. Он находится на северо-востоке страны, рядом с Мьянмой.

Члены общины мейтей, на долю которых приходится не менее 50% населения штата, уже много лет требуют включения их в категорию зарегистрированных племен.

Индийские власти выделяют официально признанным «племенам» квоты на государственные должности, места в колледжах и на выборные посты на всех уровнях власти. Это, согласно официальной политике, делается для того, чтобы уравнять возможности выходцев из меньшинств с теми возможностями, которыми давно пользуются представители основных этнических групп.

Этот статус дал бы членам общины мейтей доступ к лесным угодьям и гарантировал им долю государственных должностей и мест в учебных заведениях.

Другие племена обеспокоены тем, что могут потерять контроль над землями их предков, расположенными в основном в горных лесах Манипура.

Днем позже такая же акция закончилась столкновениями, после чего беспорядки вспыхнули по всему штату. Стороны обвиняют в провоцировании беспорядков друг друга.



