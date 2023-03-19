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    30,65 %  избирателей получили  бюллетени – данные на 12:00

    19 Марта 2023, 12:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30,65% избирателей получили бюллетени. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно представленным территориальными избирательными комиссиями, областей, городов республиканского значения и столицы, в 12:00 по времени Астаны явка граждан в регионах составила:

    1. по Абайской области - 33,58 %;

    2. по Акмолинской области - 33,63%;

    3. по Актюбинской области - 33,18 %;

    4. по Алматинской области - 34,41%;

    5. по Атырауской области - 30,66%;

    6. по Западно-Казахстанской области - 33,61%;

    7. по Жамбылской области - 35,82%;

    8. по Жетысуской области - 33,15%;

    9. по Карагандинской области - 34,19%;

    10. по Костанайской области - 37,39%;

    11. по Кызылординской области - 32,78%;

    12. по Мангистауской области – 32,43%;

    13. по Павлодарской области – 34,26%;

    14. по Северо-Казахстанской области - 32,81%;

    15. по Туркестанской области - 38,29%;

    16. по Улытауской области - 34,61%;

    17. по Восточно-Казахстанской области - 34,16%;

    18. по городу Астане - 23,35%;

    19. по городу Алматы – 11,25%;

    20. по городу Шымкенту – 19,6%.

    «Наиболее активные избиратели находятся в Туркестанской, Костанайской и Жамбылской областях. Всего по состоянию на 12:00 бюллетени получили 3 687 608 граждан республики. Это 30,65% граждан, включенных в список», - сказала Сабила Мустафина.

    В настоящее время голосование проходит на 10 164 избирательных участках, из них 18 участков при представительствах Республики Казахстан в 17 иностранных государствах.

    Автор:

    Серик Сабеков

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